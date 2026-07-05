Termin-Verschiebung: Xiaomi HyperOS 4 verzögert sich offenbar bis August

Wer auf das nächste große Software-Upgrade von Xiaomi wartet, muss sich wohl etwas länger gedulden als gedacht. Ein neuer Leak der oft gut informierten Plattform Ximitime (veröffentlicht am 4. Juli 2026) deutet darauf hin, dass die Veröffentlichung des kommenden, auf Android 17 basierenden HyperOS 4 nach hinten verschoben wurde. Als neues Zeitfenster für die offizielle Vorstellung und den ersten Start wird nun der August 2026 gehandelt.

Der Zeitplan für das Android 17-Upgrade

Der Rollout einer neuen Android- und HyperOS-Generation erfolgt bei Xiaomi traditionell in Wellen. Der aktuelle Leak skizziert folgendes Szenario für die Verteilung:

August 2026: Voraussichtliches Startfenster für die offizielle Präsentation und die ersten Beta- oder stabilen Versionen in China (typischerweise für die aktuellsten Top-Modelle wie die Xiaomi 17-Serie).

Voraussichtliches Startfenster für die offizielle Präsentation und die ersten Beta- oder stabilen Versionen in China (typischerweise für die aktuellsten Top-Modelle wie die Xiaomi 17-Serie). September bis Oktober 2026: Ausweitung des Updates auf weitere hauseigene Smartphones sowie globale Geräte-Versionen.

Überraschende Zwischenstufe: HyperOS 3.3 statt Version 4.0?

Interessanterweise wirft der Leak auch Fragen zur finalen Namensgebung auf. Während im Hintergrund bereits fleißig die neue Android 17-Architektur getestet wird, sind in internen Entwickler-Firmwares (unter anderem für das Xiaomi 17 und 17 Ultra) Bezeichnungen aufgetaucht, die statt Version 4.0 den Namen HyperOS 3.3 tragen.

Aktuell befindet sich diese Version aktiv in der Testphase, während der endgültige globale Expansionsplan vom Software-Team parallel geprüft und überarbeitet wird. Ob HyperOS 3.3 lediglich als temporärer Platzhalter oder als offizielle Brückenversion für den Android 17-Unterbau dient, bleibt abzuwarten.

Der Blick auf die Konkurrenz: Wer zieht noch nach?

Die Verschiebung bei Xiaomi wirft gleichzeitig ein Schlaglicht auf den restlichen Smartphone-Markt. Der Leak deutet an, dass auch andere große OEMs (Original Equipment Manufacturer) auf dem Radar für frühe Android 17-Anpassungen stehen.

Besonders die direkten Konkurrenten Oppo, Vivo und Honor dürften ihre eigenen Betriebssystem-Versionen in einem ähnlichen Spätsommer- oder Herbstfenster präsentieren, um im Rennen um die neuesten Android-Features und KI-Funktionen nicht den Anschluss zu verlieren.

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