KI-Boom beschert Foxconn Rekordumsatz: Fast 40 Prozent Wachstum im zweiten Quartal

Der weltgrößte Elektronik-Auftragsfertiger Foxconn eilt dank des anhaltenden Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) von Rekord zu Rekord. Wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte, kletterten die Erlöse im zweiten Quartal im Jahresvergleich sprunghaft um fast 40 Prozent auf rund 2,5 Billionen Taiwan-Dollar (knapp 69 Milliarden Euro). Mit diesem starken Ergebnis übertraf der taiwanische Tech-Riese die Prognosen der Analysten deutlich.

Treiber des Erfolgs: KI-Server und iPhones

Foxconn profitiert als technologisches Rückgrat der Tech-Branche derzeit massiv von zwei Seiten:

Cloud- und Netzwerkprodukte: Als wichtigster Server-Bauer für den KI-Giganten Nvidia verzeichnet Foxconn eine rasant wachsende Nachfrage nach Hochleistungsrechnern, die für das Training und den Betrieb von KI-Modellen unerlässlich sind. Diese Sparte war laut Unternehmensangaben der Haupttreiber für das robuste Umsatzwachstum.

Als wichtigster Server-Bauer für den KI-Giganten verzeichnet Foxconn eine rasant wachsende Nachfrage nach Hochleistungsrechnern, die für das Training und den Betrieb von KI-Modellen unerlässlich sind. Diese Sparte war laut Unternehmensangaben der Haupttreiber für das robuste Umsatzwachstum. Intelligente Unterhaltungselektronik: Auch im Kerngeschäft mit Smartphones gab es positive Signale. Als weltweit größter Monteur des Apple iPhones konnte Foxconn in diesem Segment ein signifikantes Wachstum verbuchen.

Optimistischer Ausblick mit Einschränkungen

Für das anstehende dritte Quartal zeigt sich das Management des Konzerns, der offiziell unter dem Namen Hon Hai Precision Industry firmiert, zuversichtlich. Das Unternehmen rechnet mit einem weiteren Umsatzwachstum – sowohl im Vergleich zum Vorquartal als auch im Vorjahresvergleich.

Konkrete Zahlenprognosen blieb Foxconn seiner Tradition treu und nannte sie nicht. Trotz des aktuellen Höhenflugs gab sich der Fertiger jedoch auch mahnend: Mit Blick auf die Zukunft warnte die Konzernführung vor den potenziellen Auswirkungen einer weiterhin „volatilen“ weltweiten politischen und wirtschaftlichen Lage.