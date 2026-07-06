Samsung One UI 9: Beta 4 für die Galaxy S26-Serie offiziell für kommende Woche angekündigt

Samsung-Nutzer und Beta-Tester müssen sich ein wenig länger gedulden als gedacht, erhalten dafür aber nun Gewissheit. Der Beta-Manager im offiziellen Samsung-Community-Forum hat offiziell bestätigt, dass das lang erwartete Update auf One UI 9 Beta 4 für die Galaxy S26-Serie in der kommenden Woche veröffentlicht wird.

Eigentlich wurde die vierte Testversion im gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus bereits für das vergangene Wochenende erwartet. Die Entwickler haben sich jedoch für eine kurze Verschiebung entschieden, um der neuen Softwareversion den nötigen Feinschliff zu verpassen und verbleibende Fehler zu korrigieren.

Was bringt das Update auf One UI 9?

Das auf Android 17 basierende One UI 9 legt den Fokus in diesem Jahr vor allem auf die Optimierung der Systemleistung, tiefgreifende Personalisierung und erweiterte Sicherheitsfunktionen. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Flüssigere Bedienung: Deutlich schnellere und harmonischere Animationen bei der alltäglichen Nutzung.

Deutlich schnellere und harmonischere Animationen bei der alltäglichen Nutzung. Flexibleres Quick Panel: Nutzer erhalten eine getrennte und in der Größe anpassbare Steuerung für Helligkeit, Lautstärke und den Medienplayer.

Nutzer erhalten eine getrennte und in der Größe anpassbare Steuerung für Helligkeit, Lautstärke und den Medienplayer. Kreative Werkzeuge: Neue Stile und Dekobänder in Samsung Notes sowie eine direkte Integration des Creative Studio in die Kontakte-App für personalisierte Profilkarten.

Neue Stile und Dekobänder in Samsung Notes sowie eine direkte Integration des Creative Studio in die Kontakte-App für personalisierte Profilkarten. Mehr Sicherheit: Ein verbesserter Echtzeitschutz, der die Installation und Ausführung potenziell schädlicher Apps blockiert und eine sofortige Deaktivierung empfiehlt.

Der Fahrplan bis zum finalen Release

Das Beta-Programm läuft bereits seit Mai und ist derzeit exklusiv für die aktuelle Flaggschiff-Reihe rund um das Galaxy S26, Galaxy S26+ und Galaxy S26 Ultra in ausgewählten Märkten (darunter Deutschland) verfügbar.

Die vierte Beta-Phase läutet nun die Zielgerade ein. Die offizielle Vorstellung der finalen Version von One UI 9 wird für das Summer Unpacked Event am 22. Juli erwartet. Dort wird die neue Benutzeroberfläche standardmäßig auf den neuen Foldables der nächsten Generation (Galaxy Z Fold 8 und Z Flip 8) Premiere feiern.

Besitzer eines regulären Galaxy S26 dürfen kurz darauf mit der stabilen Version rechnen. Ältere Flaggschiffe wie die Galaxy S25-Serie sowie erste Mittelklasse-Modelle (wie das Galaxy A37 und A26), auf denen Samsung das System intern bereits intensiv testet, werden voraussichtlich ab Spätsommer schrittweise bedient.