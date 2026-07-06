Xiaomi 18 Pro Max: Leak enthüllt brachiale High-End-Spezifikationen mit 8.000-mAh-Akku

Die Gerüchteküche in der Smartphone-Welt brodelt: Ein neuer, umfassender Leak hat die vermeintlichen Spezifikationen des kommenden Flaggschiff-Giganten Xiaomi 18 Pro Max enthüllt. Sollten sich die Daten bewahrheiten, schickt sich Xiaomi an, neue Maßstäbe in den Bereichen Display-Größe, Akkulaufzeit und Kameratechnologie zu setzen. Hier sind die technischen Highlights des neuen Spitzenmodells im Überblick.

Display und Design: Die Rückkehr des flachen Bildschirms

Entgegen dem Trend zu extrem abgerundeten Displaykanten setzt Xiaomi beim 18 Pro Max offenbar auf ein flaches Design. Das Smartphone soll mit einem riesigen 6,9 Zoll LTPO OLED Flat Screen ausgestattet sein. Dank der LTPO-Technologie ist eine dynamische und extrem energieeffiziente Anpassung der Bildwiederholrate zu erwarten. Zudem kommt eine innovative LIPO-Technologie (Low Injection Pressure Overmolding) zum Einsatz, die für extrem schmale, nahezu unsichtbare Displayränder sorgt.

Performance: Next-Gen-Prozessor in 2 Nanometern

Unter der Haube soll das absolute Herzstück von Qualcomm schlagen: Der Snapdragon 8 Elite Gen6 Pro. Dieser High-End-Chipsatz wird voraussichtlich im hochmodernen 2-Nanometer-Verfahren gefertigt. Das verspricht nicht nur eine brutale Rechen- und Grafikleistung für KI-Anwendungen und Gaming, sondern auch eine immense Steigerung der Energieeffizienz.

Kamera: 200-Megapixel-Doppelpack mit Leica-Optik

Für Fotografie-Begeisterte zieht Xiaomi alle Register. Die Kamera-Hardware entsteht erneut in Zusammenarbeit mit den Experten von Leica und bietet ein beeindruckendes Setup:

Hauptkamera: Ein 200-Megapixel-Sensor (Größe: 1/1.28 Zoll), der auf die fortschrittliche LOFIC-Technologie (Lateral Overflow Integrator Capacitor) setzt. Diese Technik verhindert das Überbelichten von hellen Bildbereichen und sorgt für einen extrem hohen Dynamikumfang.

Ein (Größe: 1/1.28 Zoll), der auf die fortschrittliche (Lateral Overflow Integrator Capacitor) setzt. Diese Technik verhindert das Überbelichten von hellen Bildbereichen und sorgt für einen extrem hohen Dynamikumfang. Telekamera: Ein zweiter 200-Megapixel-Sensor arbeitet hinter einem Periskop-Teleobjektiv .

Ein zweiter arbeitet hinter einem . Makro-Funktion: Das Kamerasystem unterstützt zudem Telemacro, was extreme Nahaufnahmen mit der Telelinse aus größerer Entfernung ermöglicht.

Akku-Revolution: Unendliche Ausdauer und 100W Wireless Charging

Das absolute Highlight des Leaks dürfte jedoch die Energieversorgung sein. Das Xiaomi 18 Pro Max soll mit einem gigantischen 8.000 mAh+ Akku bestückt sein. Ermöglicht wird diese enorme Kapazität vermutlich durch die Weiterentwicklung von Silizium-Kohlenstoff-Akkus, die eine deutlich höhere Energiedichte bei kompakter Bauform bieten.

Geladen wird das Kraftpaket unter anderem kabellos: Das Gerät unterstützt laut den Informationen atemberaubende 100W Wireless Charging.

Entertainment und Haptik

Abgerundet wird das Premium-Paket durch ein Hardware-Upgrade für die Sinne. Xiaomi spendiert dem Flaggschiff optimierte Dual-Stereo-Lautsprecher für einen noch satteren Klang sowie einen besonders großen Vibrationsmotor (Large Motor), der für ein präzises und intensives haptisches Feedback beim Tippen und Spielen sorgen soll.

Fazit

Das Xiaomi 18 Pro Max positioniert sich laut diesen Spezifikationen als ultimatives „Ultra-Smartphone“. Ein flaches 6,9-Zoll-Display, die Kombination aus zwei 200-MP-Kameras und ein revolutionärer 8.000-mAh-Akku könnten das Gerät zum neuen Maßstab auf dem Markt machen. Eine offizielle Bestätigung oder ein Release-Termin seitens Xiaomi stehen noch aus.

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