iPhone Fold: Käufer müssen bis Ende 2026 warten

Das erste faltbare iPhone von Apple biegt laut neuesten Berichten aus der Lieferkette auf die Zielgerade ein. Wie der renommierte Analyst Ming-Chi Kuo in einer aktuellen Marktstudie berichtet, könnte Apple das revolutionäre Foldable im September 2026 gemeinsam mit der regulären iPhone 18-Reihe vorstellen. Kundinnen und Kunden müssen sich nach der Ankündigung jedoch auf eine Geduldsprobe einstellen: Der eigentliche Verkaufsstart dürfte sich wie damals beim iPhone X spürbar verzögern.

Das „iPhone X“-Szenario: Große Ankündigung, verspäteter Verkaufsstart

Kuo zieht einen direkten historischen Vergleich zum Launch des iPhone X im Jahr 2017. Damals präsentierte Apple das Jubiläums-Modell im September, die Vorbestellungen starteten wegen Produktionsengpässen bei Face ID und OLED-Panels aber erst Ende Oktober, gefolgt von der Auslieferung im November.

Laut den aktuellen Lieferketten-Daten zeichnet sich für das faltbare iPhone ein exakt identisches Muster ab:

Knappe Erstlieferungen: Für das dritte Quartal 2026 (Launch-Quartal) erwartet Kuo lediglich 500.000 bis 1 Million produzierte Einheiten – das entspricht gerade einmal 10 Prozent der für das zweite Halbjahr geplanten Gesamtmenge.

Für das dritte Quartal 2026 (Launch-Quartal) erwartet Kuo lediglich – das entspricht gerade einmal 10 Prozent der für das zweite Halbjahr geplanten Gesamtmenge. Vergleich zu den Standard-Modellen: Zum Vergleich: Vom iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max sollen im selben Zeitraum bereits 20 bis 22 Millionen Einheiten bereitstehen.

Apple wird also genug Geräte haben, um das faltbare iPhone auf der Bühne im September medienwirksam zu präsentieren, aber zu wenig, um einen sofortigen, weltweiten Breitband-Verkaufsstart im selben Monat zu stützen. Die Vorbestellungen und der Versand werden sich daher voraussichtlich in das vierte Quartal (Oktober/November) verschieben.

Technische Hürden als Nadelöhr

Der Grund für die anfänglich geringen Stückzahlen liegt in der enormen mechanischen Komplexität. Ein faltbares iPhone verlangt Apple und seinen Fertigungspartnern völlig neue Prozesse ab:

Ein hochkomplexes, langlebiges Scharniermechanismus.

Optimiertes Falten-Management („Crease“) des Displays.

Dünnstes, stabiles Glas (Ultra-Thin Glass) und verstärkte interne Strukturen.

Umfassende Software-Anpassungen in iOS für den nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Bildschirmzuständen.

Diese Faktoren drücken zu Beginn die Produktionsausbeute (Yield-Rate), weshalb Apple die Produktion nur schrittweise hochfahren kann. Für das gesamte zweite Halbjahr 2026 rechnet Kuo mit insgesamt 7 bis 8 Millionen Einheiten – deutlich weniger als die rund 30 Millionen Einheiten, die das iPhone X im gleichen Zeitraum 2017 erreichte.

Extrem-Preise: Ein Luxusprodukt für Early Adopter

Aufgrund der Exklusivität und der komplexen Bauteile wird das faltbare iPhone kein Massenprodukt, sondern begründet eine neue Ultra-Premium-Klasse oberhalb des Pro Max.

Offizieller Preis: Kuo erwartet einen Einstiegspreis von astronomischen 2.300 bis 2.500 US-Dollar .

Kuo erwartet einen Einstiegspreis von astronomischen . Künstliche Verknappung und Wiederverkaufswert: Weil die Nachfrage das geringe Angebot zum Start bei weitem übertreffen dürfte, rechnet der Analyst mit extremen Lieferzeiten von vier bis sechs Wochen bis weit in den Dezember hinein. Auf dem Reseller- und Graumarkt könnten die Preise durch die hohe Begehrtheit kurzfristig um 50 bis 100 Prozent über der unverbindlichen Preisempfehlung liegen.

Modell / Kennzahl Erwartete Stückzahlen (Q3 2026) Gesamtprognose (2. Halbjahr 2026) Erwarteter Preispunkt iPhone 18 Faltbar 0,5 – 1,0 Mio. Einheiten 7,0 – 8,0 Mio. Einheiten $2.300 – $2.500 iPhone 18 Pro / Pro Max 20,0 – 22,0 Mio. Einheiten K.A. Klassisches Pro-Niveau

Strategischer Schachzug trotz Frustrationspotenzial

Für Apple birgt diese gestaffelte Verkaufsstrategie sowohl Chancen als auch Risiken. Einerseits sichert sich der Tech-Konzern aus Cupertino damit im umkämpften Foldable-Markt rechtzeitig die technologische Narrative vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft. Das faltbare iPhone fungiert als glänzendes Aushängeschild („Halo-Produkt“), das das Image der gesamten Marke aufwertet.

Andererseits riskieren die Kalifornier Frust bei kaufwilligen Kunden, die nach der Vorstellung monatelang auf ihre Geräte warten müssen. Apple setzt jedoch darauf, dass die Faszination für das neue Design den potenziellen Unmut überwiegt.

Analysten-Fazit: Der echte Härtetest für das faltbare iPhone wird laut Kuo ohnehin erst im ersten Quartal 2027 stattfinden. Erst wenn der anfängliche Hype verflogen ist, die Feiertage vorbei sind und sich die Lieferengpässe normalisieren, wird sich zeigen, ob das faltbare iPhone eine dauerhafte neue Kernkategorie begründet oder ein extrem teures Nischenprodukt für Technik-Enthusiasten bleibt.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple