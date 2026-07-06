Tarif-Kracher bei freenet: 25 GB 5G-Flex-Tarif inklusive Deezer Premium für dauerhaft 9,99 €

Schnäppchenjäger und Musikfans aufgepasst: freenet startet ein hochattraktives Bundle-Angebot, das vor allem durch seine Flexibilität und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Für unter 10 Euro im Monat gibt es hier nicht nur ein pralles Datenpaket im 5G-Netz, sondern auch direkt die passende Musik-Flatrate für unterwegs geschenkt dazu.
Das Besondere an diesem Deal: Der Tarif ist monatlich kündbar – es gibt also keine lange Vertragsbindung.
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Inhaltsverzeichnis
Die Tarif-Details im Überblick
Für eine dauerhafte Grundgebühr von 9,99 € im Monat bietet das Bundle ein echtes Rundum-sorglos-Paket:
- Datenvolumen: 25 GB LTE/5G Internet-Flat
- Geschwindigkeit: Bis zu 50 Mbit/s im Download (32 Mbit/s im Upload)
- Netz: Telefónica o2-Netz
- Telefonie & SMS: Allnet-Flat und SMS-Flat in alle deutschen Netze
- Features: VoLTE und WiFi-Calling sind standardmäßig mit an Bord
- Vertragslaufzeit: 1 Monat (maximale Flexibilität mit einer kurzen Kündigungsfrist von 14 Tagen)
- Einmalige Kosten: Günstiger Anschlusspreis von einmalig 9,99 €
- Jetzt zum freenet 25 GB Flex-Tarif inkl. Deezer Premium
Das Highlight: Deezer Premium dauerhaft inklusive
Der eigentliche Clou an diesem Angebot ist die Streaming-Beilage. Im monatlichen Paketpreis ist das Abonnement für Deezer Premium dauerhaft inklusive. Da Deezer Premium im regulären Einzelabo bereits über 10 Euro pro Monat kostet, ist der Mobilfunktarif hier rein rechnerisch komplett kostenlos mit inbegriffen.
Nutzer erhalten damit werbefreien Zugriff auf über 90 Millionen Songs, zahlreiche Hörbücher und Podcasts – inklusive der Möglichkeit, die Inhalte im HiFi-Sound herunterzuladen und offline zu hören.
Fazit: Ideal für Flexibilitäts-Fans
Wer auf der Suche nach einem günstigen, flexiblen Tarif ohne lange Laufzeit ist und ohnehin einen Musikstreaming-Dienst nutzt (oder nutzen möchte), macht mit diesem Angebot absolut nichts falsch. 25 GB Datenvolumen inklusive 5G-Unterstützung für dauerhaft 9,99 € sind im Telefónica-Netz ohnehin schon eine Ansage – mit der dauerhaften Deezer-Flatrate wird das Angebot zum absoluten Preis-Leistungs-Kracher.
Das Angebot ist ab sofort live und kann über den folgenden Link direkt gebucht werden:
Jetzt zum freenet 25 GB Flex-Tarif inkl. Deezer Premium
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.