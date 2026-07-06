Windows: Suchleiste im Startmenü wieder anzeigen/einblenden

Es passiert schnell: Nach einem Windows-Update oder durch ein versehentliches Klicken ist die gewohnte Suchleiste plötzlich verschwunden. Da Microsoft das Design von Windows 10 und Windows 11 unterschiedlich handhabt, unterscheidet sich der Weg zur Wiederherstellung je nach Betriebssystem. Hier ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die Suche schnell wieder an ihren Platz zu bringen.
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Windows 11: Suchleiste oder Such-Symbol einblenden
Unter Windows 11 ist die Suche standardmäßig fest in die Taskleiste integriert, verschwindet aber manchmal durch veränderte Einstellungen.
- Einstellungen öffnen: Drücken Sie die Tastenkombination
Windows-Taste + Ioder machen Sie einen Rechtsklick auf eine freie Stelle der Taskleiste und wählen Sie Taskleisteneinstellungen.
- Taskleistenelemente anpassen: Scrollen Sie im rechten Bereich zum Punkt Taskleistenelemente.
- Suche aktivieren: Neben dem Eintrag Suche finden Sie ein Drop-down-Menü. Wählen Sie dort die gewünschte Anzeigeoption:
- Suchfeld: Zeigt die breite, klassische Suchleiste.
- Suchsymbol und Bezeichnung: Zeigt ein kleineres Symbol mit dem Wort „Suchen“.
- Nur Suchsymbol: Platziert lediglich die Lupe in der Taskleiste.
Windows 10: Das Suchfeld auf der Taskleiste reaktivieren
Unter Windows 10 lässt sich die Suchleiste direkt über die Taskleiste mit wenigen Klicks wiederherstellen.
- Kontextmenü öffnen: Machen Sie einen Rechtsklick auf eine freie (leere) Stelle der Taskleiste.
- Such-Optionen aufrufen: Bewegen Sie den Mauszeiger im Menü auf den Eintrag Suche.
- Suchfeld einblenden: Klicken Sie im Untermenü auf Suchfeld anzeigen.
- Hinweis: Wenn Sie Platz sparen möchten, können Sie stattdessen auch Suchsymbol anzeigen wählen.
Der schnellste Workaround: Die Windows-Taste
Sollte die Suchleiste aufgrund eines Systemfehlers kurzzeitig gar nicht reagieren, gibt es einen eingebauten Experten-Trick, der immer funktioniert:
Direkt-Tipp: Drücken Sie einfach die Windows-Taste auf Ihrer Tastatur und tippen Sie sofort los. Windows öffnet das Startmenü und startet die Suche automatisch im Hintergrund – ganz ohne sichtbares Suchfeld vorab.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.