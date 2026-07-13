Kamera-Revolution: Xiaomi 18 Serie setzt komplett auf Dual-200-Megapixel-Setups

In der Smartphone-Welt zeichnet sich ein massiver technologischer Umbruch ab. Neueste Leaks aus der Zuliefererindustrie enthüllen die Kamera-Spezifikationen von Xiaomis kommender Flaggschiff-Reihe. Mit der Xiaomi 18 Serie verabschiedet sich der chinesische Hersteller offenbar endgültig von klassischen Sensor-Kombinationen und läutet das Zeitalter der extrem hochauflösenden Dual-Systeme ein. Alle drei erwarteten Modelle – das Xiaomi 18, das 18 Pro und das 18 Pro Max – werden mit einer brutalen Sensor-Power ausgestattet.

Der neue Kamera-Standard im Überblick

Die durchgesickerten Konfigurationen zeigen, dass Xiaomi bei der Bildschärfe und dem Zoom keine Kompromisse mehr eingeht:

Xiaomi 18: 200 MP (Hauptkamera) + 200 MP (Telefoto/Periskop) + 50 MP (Ultraweitwinkel)

200 MP (Hauptkamera) + 200 MP (Telefoto/Periskop) + 50 MP (Ultraweitwinkel) Xiaomi 18 Pro: 200 MP LOFIC (Hauptkamera) + 200 MP (Telefoto/Periskop) + 50 MP (Ultraweitwinkel)

200 MP (Hauptkamera) + 200 MP (Telefoto/Periskop) + 50 MP (Ultraweitwinkel) Xiaomi 18 Pro Max: 200 MP LOFIC (Hauptkamera) + 200 MP (Telefoto/Periskop) + 50 MP (Ultraweitwinkel)

Während die reine Megapixel-Verteilung bei allen drei Modellen identisch wirkt, liegt das entscheidende Upgrade der beiden Pro-Varianten im Detail der Hauptkamera: dem sogenannten LOFIC-Sensor.

Was bedeutet LOFIC und warum ist es der Gamechanger?

Die Abkürzung LOFIC steht für Lateral Overflow Integrator Capacitor. Hierbei handelt es sich eine hochinnovative Sensor-Architektur, die ein altbekanntes Problem der Smartphone-Fotografie löst: das Ausbleichen von extrem hellen Bildbereichen (High-Light Clipping), beispielsweise bei Aufnahmen direkt gegen die Sonne oder bei hellem Kunstlicht.

Die Funktionsweise: Wenn ein Pixel durch zu viel Licht gesättigt ist, leitet die LOFIC-Technologie die überschüssige Ladung in einen integrierten Kondensator ab, anstatt das Pixel überlaufen zu lassen.

Für den Anwender bedeutet dies einen dramatischen Sprung beim Dynamikumfang (Gerüchten zufolge bis zu 105 dB). Selbst bei extremen Kontrasten bleiben Details in den tiefsten Schatten und den hellsten Lichtquellen perfekt erhalten, ohne dass das Bild künstlich wirkt.

Die Modell-Hierarchie: Das unterscheidet die Geräte

Obwohl die Kamera-Rohdaten extrem nah beieinander liegen, differenziert Xiaomi die drei Smartphones über die Sensorgrößen und die restliche Hardware:

Xiaomi 18 (Das Standardmodell)

Das Basismodell bietet bereits die volle 200-Megapixel-Schärfe auf der Haupt- und der Telekamera. Der Hauptsensor verzichtet jedoch auf die LOFIC-Architektur und nutzt ein klassisches High-End-Design. Als Telekamera kommt ein hochentwickeltes Periskop-Objektiv zum Einsatz, das enorme Crop-Reserven für den Digitalzoom bietet.

Xiaomi 18 Pro & Pro Max (Die Foto-Elite)

Die beiden Top-Modelle nutzen den maßgeschneiderten 1/1.28-Zoll LOFIC-Sensor als Hauptkamera. Gepaart wird dieser mit einem 200-Megapixel-Periskop-Telefhoto (1/1.56-Zoll-Sensor), das neben einem 3-fach optischen Zoom auch eine stark verbesserte Makro-Funktion mit einer Naheinstellgrenze von nur 15 Zentimetern bieten soll.

Das Pro Max wird sich vom normalen Pro-Modell voraussichtlich durch ein größeres Display (6,9 Zoll), einen nochmals massiveren Silizium-Akku (deutlich über 7.000 mAh) sowie den exklusiven Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro-Prozessor abheben, um die gigantischen Datenmengen der beiden 200-Megapixel-Sensoren verzögerungsfrei verarbeiten zu können.

Fazit und Ausblick

Mit diesem Schritt distanziert sich Xiaomi vom bisherigen Trend der 1-Zoll-Sensoren und setzt stattdessen auf rechnerische Brillanz durch extreme Auflösung und High-Dynamic-Range-Architektur auf Pixelebene. Die offizielle Präsentation der neuen Flaggschiffe wird für den Herbst erwartet.

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