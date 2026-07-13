OnePlus Nord 4: „Release Candidate“ von OxygenOS 16 startet in Indien

Der Smartphone-Hersteller OnePlus hat mit der Verteilung eines neuen System-Updates für das OnePlus Nord 4 begonnen. In Indien steht ab sofort der sogenannte „Release Candidate“ der Benutzeroberfläche OxygenOS 16 zum Download bereit. Bei dieser Software-Version handelt es sich um eine finale Vorschauversion vor dem breiten, stabilen Rollout.

Die technischen Details zum Update

Modell/Region: OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 4 Firmware-Version: CPH2661_16.0.5.1001(EX01)

Paketgröße: ca. 2,01 Gigabyte

Das Update fällt mit über zwei Gigabyte verhältnismäßig groß aus, weshalb für den Download eine stabile WLAN-Verbindung empfohlen wird.

Fokus auf Sicherheit statt neuer Features

Trotz des stattlichen Datenvolumens hält sich der funktionelle Mehrwert für die Nutzer dieses Mal in Grenzen. Wer auf bahnbrechende neue Funktionen oder optische Meilensteine gehofft hat, wird enttäuscht: Das offizielle Changelog des Herstellers listet keinerlei neue Features oder Anpassungen auf.

Stattdessen konzentriert sich OnePlus bei dieser Version voll und ganz auf die Optimierung der Systemintegrität und bringt den aktuellen Android-Sicherheitspatch für Juli 2026 auf das Gerät. Das Update dient somit primär dazu, bekannte Sicherheitslücken zu schließen und die allgemeine Stabilität des Smartphones zu gewährleisten.

Der Rollout erfolgt wie gewohnt in gestaffelten Phasen. Nach erfolgreichem Testlauf auf dem indischen Markt dürfte die Aktualisierung in naher Zukunft auch für Nutzer in anderen Regionen, einschließlich Europa, freigegeben werden.