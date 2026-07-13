Premium-Kidswatch unter der Lupe: die TCL Movetime MT 48 im Test

TCL ist in Deutschland den meisten Nutzern wohl vor allem von den Smart TV Angeboten bekannt. Das Unternehmen setzt mittlerweile aber auf deutlich mehr Angebote und vor allem im Bereich der mobilen Endgeräte wurde das Portfolio verstärkt. Mit der TCL Movetime MT 48 Smartwatch setzt das Unternehmen auf smarte Uhren für Kinder und wir haben uns angeschaut, was die neue Uhr kann und wie sie sich von den anderen Smartwatch Angeboten auf dem Markt abgrenzt.

Wir hatten zum Test die TCL Movetime MT48X in Blau. Es gibt die Uhr auch in einer pinken Version, die dann wohl eher für Mädchen gedacht ist.

Der erste Eindruck der TCL Movetime Kids-Watch

Die TCL Movetime MT48X besitzt Gehäuseabmessungen von 50x43x15,15 mm und bringt inklusive Armband ein Gewicht von 55 Gramm auf die Waage. Mit einer Dicke von gut 15 mm ist die Uhr am Handgelenk ein echter Brocken, was vor allem dem physikalischen Platzbedarf für den großen 900-mAh-Akku sowie den LTE- und GPS-Antennen geschuldet ist. Im Alltag kann das Gehäuse dadurch beim An- und Ausziehen von Jacken mit engen Bündchen leicht hängenbleiben. Das Gewicht von 55 Gramm ist für eine vollwertige 4G-Kinderuhr zwar absolut typisch, für Kinder ohne vorherige Uhrenerfahrung jedoch anfangs spürbar – nach einer kurzen Eingewöhnungszeit stört es beim Spielen und Toben aber meist nicht mehr. Die stattliche Breite und Höhe bringen wiederum den Vorteil eines angenehm großen 1,68-Zoll-Displays mit sich, wodurch Kinder die Touch-Symbole auch mit etwas unpräziserer Feinmotorik hervorragend treffen und Nachrichten leichter ablesen können. Dazu findet sich die Uhr damit auch leichter wieder, falls sie doch mal im unaufgeräumten Kinderzimmer verloren gegangen sein sollte.

Aufgrund dieser Maße ist das Wearable ideal für Kinder ab dem Schulanfang mit etwa 6 bis 7 Jahren geeignet, während es für sehr zierliche Kindergartenkinder schlicht noch zu wuchtig wirkt.

Der Preis der TCL Movetime MT 48

Der reguläre Preis der Kidswatch liegt bei 149,99 Euro (AMAZON Preis*). Aktuell scheint es auch keine größeren Rabatte zu geben. Die Smartwatch ist also im Vergleich zu anderen Angeboten vergleichsweise teuer und orientiert sich im oberen Preisbereich bei den Smartwatch.

Günstige Einsteigermodelle (oft ohne LTE, Videofunktion oder präzise Ortung) starten im Handel bereits ab ca. 50 € bis 90 €. Von diesen hebt sich die TCL technisch deutlich ab.Der Preis ist vor allem durch die hochwertige Technik gerechtfertigt, die man sonst eher in teureren Modellen findet – allen voran das extrem präzise Dualband-GPS (L1 + L5), die 4G-Videotelefonie und der für diese Geräteklasse sehr große 900-mAh-Akku. Generell ist die Uhr damit aber natürlich wenig geeignet für Nutzer, die eine billige Kidswatch suchen. Sollte das Kind dazu neigen, Sachen gerne zu verlieren, ist vielleicht eine billigere Uhr die bessere Wahl. Auch hier kann man sagen, dass die Uhr eher für größere Kinder geeignet ist, die bereits besser auf ihre Sachen aufpassen können.

Der Funktionsumfang ist bei der MT48 daher auch etwas größer als bei anderen Kidswatch. Während viele Grundfunktionen der TCL Movetime MT48 (wie SOS-Knopf, Schulmodus, Videoanrufe oder Geofencing) Standard bei modernen Kinder-Smartwatches sind, hebt sie sich durch einige spezifische technische und kreative Features von der Konkurrenz ab:

L1 + L5 Dualband-GPS (Militärstandard-Genauigkeit) : Die meisten Kinderuhren nutzen einfaches GPS (L1), das in Häuserschluchten, Wäldern oder bei schlechtem Wetter ungenau wird oder ausfällt. Die MT48 nutzt parallel die L5-Frequenz . Diese Dual-Frequency-Technologie kommt eigentlich aus dem Profi- und Militärbereich und sorgt dafür, dass die Ortung selbst zwischen Hochhäusern in der Innenstadt oder unter dichten Bäumen extrem präzise und störungsfrei bleibt.

: Die meisten Kinderuhren nutzen einfaches GPS (L1), das in Häuserschluchten, Wäldern oder bei schlechtem Wetter ungenau wird oder ausfällt. Die MT48 nutzt parallel die . Diese Dual-Frequency-Technologie kommt eigentlich aus dem Profi- und Militärbereich und sorgt dafür, dass die Ortung selbst zwischen Hochhäusern in der Innenstadt oder unter dichten Bäumen extrem präzise und störungsfrei bleibt. KI-Bilderstellung und -erkennung (Kreativ-Feature): Ein echtes Alleinstellungsmerkmal in dieser Geräteklasse ist die Integration von KI-Tools für Kinder . Über die Uhr können die Kleinen mittels künstlicher Intelligenz eigene Bilder generieren lassen (z. B. für personalisierte Ziffernblätter) oder über die Kamera Objekte in ihrer Umgebung scannen und per KI-Erkennung spielerisch etwas darüber lernen.

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal in dieser Geräteklasse ist die Integration von . Über die Uhr können die Kleinen mittels künstlicher Intelligenz eigene Bilder generieren lassen (z. B. für personalisierte Ziffernblätter) oder über die Kamera Objekte in ihrer Umgebung scannen und per KI-Erkennung spielerisch etwas darüber lernen. Bewegungsausgelöste, interaktive Ziffernblätter: Der eingebaute Schrittzähler ist bei der MT48 direkt mit der Benutzeroberfläche gekoppelt. Die Uhr bietet Ziffernblätter und Animationen, die sich verändern und mitbewegen , je nachdem, wie aktiv das Kind ist. Schritte werden so visuell direkt in Belohnungen und sich verändernde Grafiken auf der Uhr übersetzt.

Der eingebaute Schrittzähler ist bei der MT48 direkt mit der Benutzeroberfläche gekoppelt. Die Uhr bietet , je nachdem, wie aktiv das Kind ist. Schritte werden so visuell direkt in Belohnungen und sich verändernde Grafiken auf der Uhr übersetzt. Freunde hinzufügen „per Handschlag“ mit Eltern-Kontrolle: Kinder können zwei MT48-Uhren direkt miteinander koppeln, um sich als Freunde hinzuzufügen, indem sie die Uhren nah aneinanderhalten. Der Clou im Vergleich zu anderen Systemen: Diese Freundschaftsanfrage wird nicht einfach blind freigeschaltet, sondern muss in Echtzeit von den Eltern in der App genehmigt werden , damit keine unbefugten Kontakte in das Adressbuch rutschen.

Kinder können zwei MT48-Uhren direkt miteinander koppeln, um sich als Freunde hinzuzufügen, indem sie die Uhren nah aneinanderhalten. Der Clou im Vergleich zu anderen Systemen: Diese Freundschaftsanfrage wird nicht einfach blind freigeschaltet, sondern muss , damit keine unbefugten Kontakte in das Adressbuch rutschen. Extrem starker Akku (900 mAh): Während gängige Modelle (wie viele ältere Xplora-Uhren oder günstige No-Name-Alternativen) oft nur Akkus zwischen 600 und 800 mAh besitzen, ist in der MT48 ein 900-mAh-Akku verbaut. In Kombination mit dem hauseigenen, akkuschonenden Betriebssystem ermöglicht dies eine Standby-Zeit von bis zu 7 Tagen – ein Spitzenwert für Uhren mit permanentem 4G-Standort-Tracking.

TIPP Die TCL Movetime MT48X gibt es mittlerweile bei mehreren Anbietern auch mit Vertrag und monatlicher Rate. Dann bekommt man eine passende Simkarte dazu und kann den Preis monatlich bezahlen statt dem Einmalbetrag. Zusammen mit einer Simkarte und 500 MB Datenvolumen gibt es die Uhr aktuell für 8,98 Euro beispielsweise direkt bei O2. Dazu kommen 16 Euro Anschlusspreis und Kaufpreis. ZUM O2 ANGEBOT DER TCL MOVETIME*

Aku und Laufzeit der Smartwatch

Da die kontinuierliche GPS-Ortung und die 4G-Verbindung viel Energie verbrauchen, hat TCL einen kräftigen 900-mAh-Akku verbaut. Bei normaler Nutzung – inklusive regelmäßiger Standortheraufstufung, ein paar Nachrichten und kurzen Telefonaten – hält der Akku im Alltag solide 2 bis 2,5 Tage durch. Wenn die Uhr dann neue Energie benötigt, erfolgt das Aufladen über ein praktisches, magnetisches Pogo-Pin-Kabel, das sich fast von selbst an der Unterseite der Uhr festsaugt. Das bekommen auch jüngere Kinder ohne größere Probleme selbst hin.

Sim-Karte und Verbindungen bei der TCL Movetime MT 48

Die Kinder-Smartwatch TCL Movetime MT48 nutzt für die Mobilfunkanbindung eine klassische Nano-SIM-Karte, die in den dafür vorgesehenen Kartenslot eingelegt wird. Das klappt auch relativ gut und Nano-Sim werden mittlerweile von allen Anbieter angeboten. Es reicht für die Nutzung der Uhr ein kleiner Tarif, aber Datenvolumen sollte auf jeden Fall mit dabei sein, damit die wichtigen Funktionen der Uhr genutzt werden können. Dazu schützt eine Internet-Flatrate für Mehrkosten, falls das Kind versehentlich doch viel Datenverbrauch generiert.

Für die Einrichtung, Verwaltung und Steuerung der TCL Movetime MT48 nutzen Eltern die offizielle Begleit-App TCL Connect (auf älteren Plattformen oder bei älteren Modellen teilweise auch unter dem Namen TCLMOVE zu finden).

Diese App wird auf dem Smartphone der Eltern installiert (verfügbar für Android und iOS) und dient als zentrale Schaltzentrale. Über sie werden alle wichtigen Funktionen gesteuert, wie die GPS-Echtzeitortung des Kindes, das Einrichten von sicheren Bereichen (Geo-Fencing), die Verwaltung der erlaubten Kontakte auf der Uhr sowie die Durchführung von Sprach- und Videoanrufen. Auch hier hatten wir keine größeren Probleme, die Uhr sowohl unter Android als auch mit iOS einzurichten und mit dem Gerät zu koppeln.

Neben dieser physischen Variante unterstützt die Uhr in bestimmten Ausführungen auch eine eSIM (TCL Movetime MT48X). Dadurch kann der Tarif rein digital über ein Profil aktiviert werden, ohne dass eine Plastikkarte benötigt wird. Da diese Uhr besonders häufig im Paket mit speziellen Kindertarifen von Mobilfunkanbietern vertrieben wird, hängt die genaue Nutzungsart oft vom gewählten Vertrag ab; einige Anbieter setzen direkt auf die moderne eSIM-Variante, während andere eine klassische Nano-SIM mitsenden. Wir hatten im Test die Variante mit Nano-Sim, daher können wir zu eSIM Nutzung wenig sagen.

Unser Fazit zur TCL Movetime MT48

Wer für sein Kind einen verlässlichen Begleiter für mehr Selbstständigkeit sucht, ohne direkt ein ablenkungsreiches Smartphone schenken zu wollen, macht mit der TCL MT48 absolut nichts falsch. Für einen fairen Marktpreis von rund 130 bis 150 Euro bietet sie einige der besten Sicherheitsfeatures ihrer Klasse (insbesondere das präzise Dual-GPS) und lässt sich dank der durchdachten App von den Eltern lückenlos absichern. Die Größe der Uhr ist aber durchaus nicht zu unterschätzen – wir würden die Uhr daher für kleine Kinder noch nicht empfehlen.

TIPP Die TCL Movetime MT48X gibt es mittlerweile bei mehreren Anbietern auch mit Vertrag und monatlicher Rate. Dann bekommt man eine passende Simkarte dazu und kann den Preis monatlich bezahlen statt dem Einmalbetrag. Zusammen mit einer Simkarte und 500 MB Datenvolumen gibt es die Uhr aktuell für 8,98 Euro beispielsweise direkt bei O2. Dazu kommen 16 Euro Anschlusspreis und Kaufpreis. ZUM O2 ANGEBOT DER TCL MOVETIME*

Technische Daten auf einen Blick

Merkmal TCL Movetime MT48X Display 1,68 Zoll TFT (360 × 390 Pixel) Netzwerk 4G / LTE (VoLTE), WLAN, Bluetooth Ortung Dualband-GPS (L1 + L5) Kamera 2 Megapixel Frontkamera Speicher 512 MB RAM / 4 GB interner Speicher Akku 900 mAh (bis zu 2,5 Tage Nutzung) Schutzklasse IP68 / Wasserdicht bis 2 ATM Datenschutz DSGVO-konforme Serverstruktur

Transparenz Das Testexemplar für diesen Test wurde direkt von TCL leihweise zur Verfügung gestellt. Eine Vergütung für den Test gab es nicht.