Riesige Akkus und 7-Zoll-Displays: Redmi Note 17 Serie steht vor dem Start

Der chinesische Hersteller Xiaomi bereitet den Start seiner neuesten Mittelklasse-Generation vor. Wie aus aktuellen Berichten und Zertifizierungen hervorgeht, steht die offizielle Präsentation der Redmi Note 17 Serie unmittelbar bevor: Der Startschuss fällt am 14. Juli zunächst in China.
Ein späterer Marktstart in weiteren Ländern wie Indien und Europa gilt als sicher – das Standardmodell wurde bereits unter der Modellnummer
2607DRA18I in der Datenbank der indischen Zertifizierungsbehörde BIS (Bureau of Indian Standards) gesichtet. Durchgesickerte Spezifikationen verraten vorab, dass Xiaomi vor allem bei der Akkulaufzeit und den Displaygrößen neue Maßstäbe für die Mittelklasse setzen will.
Redmi Note 17 Pro: Der Ausdauer-Gigant mit IP69-Schutz
Das Pro-Modell positioniert sich als extrem robustes Smartphone mit einem beispiellos großen Akku und umfassendem Schutz gegen Wasser und Staub.
- Display: 6,83 Zoll großes, flaches OLED-Display mit 1,5K-Auflösung und einer flüssigen Bildwiederholrate von 120 Hz.
- Gehäuse & Schutz: Die Front wird durch widerstandsfähiges Gorilla Glass Victus 2 geschützt, während der Rahmen aus Kunststoff besteht. Herausragend ist die dreifache Zertifizierung nach IP68, IP69 und IP69K, wodurch das Gerät nicht nur gegen dauerhaftes Untertauchen, sondern auch gegen Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung geschützt ist.
- Prozessor: Im Inneren arbeitet der Snapdragon 6s Gen 4. Dieser Chip entspricht leistungstechnisch in etwa einem Snapdragon 6 Gen 3, verzichtet jedoch auf die Unterstützung von 4K-Videoaufnahmen.
- Akku: Das absolute Highlight ist der gigantische 9.000-mAh-Akku, der über eine kabelgebundene Ladeleistung von 67 Watt schnell wieder aufgeladen werden kann.
- Kamera: Auf der Rückseite kommt ein duales Kamerasystem zum Einsatz, bestehend aus einem 50-Megapixel-Hauptsensor und einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv. Für Selfies steht eine 20-Megapixel-Frontkamera zur Verfügung.
Redmi Note 17: Das Riesen-Display für Einsteiger
Das Standardmodell bricht mit traditionellen Smartphone-Größen und stößt in Dimensionen vor, die früher kleinen Tablets vorbehalten waren.
- Display: Ein riesiges 7 Zoll großes, flaches OLED-Panel mit Full-HD+-Auflösung (FHD+) und einer Bildwiederholrate von 120 Hz.
- Prozessor & Speicher: Je nach Region wird das Smartphone entweder vom Snapdragon 4 Gen 4 oder dem Snapdragon 4 Gen 5 angetrieben. Unterstützt wird der SoC von schnellem LPDDR4X-Arbeitsspeicher und UFS-2.2-Massenspeicher.
- Akku & Gehäuse: Auch das Basismodell setzt auf maximale Laufzeit mit einem 8.000-mAh-Akku, der sich mit 45 Watt laden lässt. Das Gehäuse besitzt einen Kunststoffrahmen und bietet einen grundlegenden Spritzwasserschutz nach IP65.
- Kamera: Ein minimalistisches Setup aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite und einer 16-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite.
Die technischen Daten im direkten Vergleich
|Merkmal
|Redmi Note 17 Pro
|Redmi Note 17
|Display
|6.83″ 1.5K OLED (120 Hz, flach)
|7.0″ FHD+ OLED (120 Hz, flach)
|Prozessor
|Snapdragon 6s Gen 4 (kein 4K)
|Snapdragon 4 Gen 4 / Gen 5
|Speichertyp
|k. A.
|LPDDR4X, UFS 2.2
|Schutzklasse
|IP68 / IP69 / IP69K
|IP65
|Material
|Gorilla Glass Victus 2, Kunststoffrahmen
|Kunststoffrahmen
|Akku & Laden
|9.000 mAh, 67W Schnellladen
|8.000 mAh, 45W Schnellladen
|Hauptkamera
|50 MP Hauptsensor + 8 MP Ultraweitwinkel
|50 MP Hauptsensor
|Frontkamera
|20 MP
|16 MP
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.