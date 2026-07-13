Riesige Akkus und 7-Zoll-Displays: Redmi Note 17 Serie steht vor dem Start

Der chinesische Hersteller Xiaomi bereitet den Start seiner neuesten Mittelklasse-Generation vor. Wie aus aktuellen Berichten und Zertifizierungen hervorgeht, steht die offizielle Präsentation der Redmi Note 17 Serie unmittelbar bevor: Der Startschuss fällt am 14. Juli zunächst in China.

Ein späterer Marktstart in weiteren Ländern wie Indien und Europa gilt als sicher – das Standardmodell wurde bereits unter der Modellnummer 2607DRA18I in der Datenbank der indischen Zertifizierungsbehörde BIS (Bureau of Indian Standards) gesichtet. Durchgesickerte Spezifikationen verraten vorab, dass Xiaomi vor allem bei der Akkulaufzeit und den Displaygrößen neue Maßstäbe für die Mittelklasse setzen will.

Redmi Note 17 Pro: Der Ausdauer-Gigant mit IP69-Schutz

Das Pro-Modell positioniert sich als extrem robustes Smartphone mit einem beispiellos großen Akku und umfassendem Schutz gegen Wasser und Staub.

Display: 6,83 Zoll großes, flaches OLED-Display mit 1,5K-Auflösung und einer flüssigen Bildwiederholrate von 120 Hz.

6,83 Zoll großes, flaches OLED-Display mit 1,5K-Auflösung und einer flüssigen Bildwiederholrate von 120 Hz. Gehäuse & Schutz: Die Front wird durch widerstandsfähiges Gorilla Glass Victus 2 geschützt, während der Rahmen aus Kunststoff besteht. Herausragend ist die dreifache Zertifizierung nach IP68, IP69 und IP69K , wodurch das Gerät nicht nur gegen dauerhaftes Untertauchen, sondern auch gegen Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung geschützt ist.

Die Front wird durch widerstandsfähiges Gorilla Glass Victus 2 geschützt, während der Rahmen aus Kunststoff besteht. Herausragend ist die dreifache Zertifizierung nach , wodurch das Gerät nicht nur gegen dauerhaftes Untertauchen, sondern auch gegen Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung geschützt ist. Prozessor: Im Inneren arbeitet der Snapdragon 6s Gen 4. Dieser Chip entspricht leistungstechnisch in etwa einem Snapdragon 6 Gen 3, verzichtet jedoch auf die Unterstützung von 4K-Videoaufnahmen.

Im Inneren arbeitet der Snapdragon 6s Gen 4. Dieser Chip entspricht leistungstechnisch in etwa einem Snapdragon 6 Gen 3, verzichtet jedoch auf die Unterstützung von 4K-Videoaufnahmen. Akku: Das absolute Highlight ist der gigantische 9.000-mAh-Akku , der über eine kabelgebundene Ladeleistung von 67 Watt schnell wieder aufgeladen werden kann.

Das absolute Highlight ist der gigantische , der über eine kabelgebundene Ladeleistung von schnell wieder aufgeladen werden kann. Kamera: Auf der Rückseite kommt ein duales Kamerasystem zum Einsatz, bestehend aus einem 50-Megapixel-Hauptsensor und einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv. Für Selfies steht eine 20-Megapixel-Frontkamera zur Verfügung.

Redmi Note 17: Das Riesen-Display für Einsteiger

Das Standardmodell bricht mit traditionellen Smartphone-Größen und stößt in Dimensionen vor, die früher kleinen Tablets vorbehalten waren.

Display: Ein riesiges 7 Zoll großes, flaches OLED-Panel mit Full-HD+-Auflösung (FHD+) und einer Bildwiederholrate von 120 Hz.

Ein riesiges mit Full-HD+-Auflösung (FHD+) und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Prozessor & Speicher: Je nach Region wird das Smartphone entweder vom Snapdragon 4 Gen 4 oder dem Snapdragon 4 Gen 5 angetrieben. Unterstützt wird der SoC von schnellem LPDDR4X-Arbeitsspeicher und UFS-2.2-Massenspeicher.

Je nach Region wird das Smartphone entweder vom Snapdragon 4 Gen 4 oder dem Snapdragon 4 Gen 5 angetrieben. Unterstützt wird der SoC von schnellem LPDDR4X-Arbeitsspeicher und UFS-2.2-Massenspeicher. Akku & Gehäuse: Auch das Basismodell setzt auf maximale Laufzeit mit einem 8.000-mAh-Akku , der sich mit 45 Watt laden lässt. Das Gehäuse besitzt einen Kunststoffrahmen und bietet einen grundlegenden Spritzwasserschutz nach IP65 .

Auch das Basismodell setzt auf maximale Laufzeit mit einem , der sich mit laden lässt. Das Gehäuse besitzt einen Kunststoffrahmen und bietet einen grundlegenden Spritzwasserschutz nach . Kamera: Ein minimalistisches Setup aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite und einer 16-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite.

Die technischen Daten im direkten Vergleich

Merkmal Redmi Note 17 Pro Redmi Note 17 Display 6.83″ 1.5K OLED (120 Hz, flach) 7.0″ FHD+ OLED (120 Hz, flach) Prozessor Snapdragon 6s Gen 4 (kein 4K) Snapdragon 4 Gen 4 / Gen 5 Speichertyp k. A. LPDDR4X, UFS 2.2 Schutzklasse IP68 / IP69 / IP69K IP65 Material Gorilla Glass Victus 2, Kunststoffrahmen Kunststoffrahmen Akku & Laden 9.000 mAh, 67W Schnellladen 8.000 mAh, 45W Schnellladen Hauptkamera 50 MP Hauptsensor + 8 MP Ultraweitwinkel 50 MP Hauptsensor Frontkamera 20 MP 16 MP