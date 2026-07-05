iPhone Air 2: Leak enthüllt Apples ultradünnes Kraftpaket mit Dual-Kamera

Nachdem Apple im vergangenen Jahr mit dem ersten iPhone Air (5,6 mm Gehäusedicke) ein klares Statement für ultradünnes Design gesetzt hat, wurden in der Community schnell Stimmen laut, die zwei gravierende Kompromisse bemängelten: Die Beschränkung auf eine einzelne Kameralinse und die mäßige Akkulaufzeit.
Frische Leaks aus der Lieferkette zeigen nun, dass Apple mit dem kommenden iPhone Air 2 genau diese Schwachstellen radikal beseitigt – ohne dabei die ultradünne Silhouette aufzugeben.
Inhaltsverzeichnis
Das größte Upgrade: Die neue Dual-Kamera
Der größte optische und technische Unterschied zum Vorgänger zeigt sich auf der Rückseite. Apple verabschiedet sich vom Single-Kamera-Konzept und verbaut ein vollwertiges Dual-Kamera-System.
Möglich wird dies durch ein cleveres Stück Ingenieurskunst: Apple verkleinert die internen Komponenten für das Face ID-Modul im oberen Bereich des Geräts massiv. Der dadurch gewonnene Platz im extrem dünnen Gehäuse wird eins zu eins für die Integration des zweiten Kamerasensors genutzt.
- 48 MP Hauptkamera: Liefert wie gewohnt gestochen scharfe Bilder mit hoher Dynamik und optischem 2x-Crop-Zoom.
- 48 MP Ultraweitwinkel-Kamera: Schließt die schmerzhafte Lücke des Vorgängers und ermöglicht weite Landschaftsaufnahmen sowie Makrofotografie ohne Software-Tricks.
Pure Performance: Der A20 Pro im 2nm-Verfahren
Unter der Haube zieht Apple beim iPhone Air 2 alle Register und verbaut das absolute Herzstück der kommenden Flaggschiff-Generation: den A20 Pro Chip. Dieser Prozessor markiert den lang erwarteten Sprung auf das hochmoderne 2-Nanometer-Fertigungsverfahren von TSMC.
Was bringt der 2nm-Sprung? Erste Leistungsdaten versprechen ein Performance-Plus von rund 15 % bei einer gleichzeitigen Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 30 % im Vergleich zur A19-Generation.
Zusätzlich führt Apple eine neue Packaging-Technologie namens WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) ein. Dabei werden der Prozessor und der Arbeitsspeicher (erwartet werden bis zu 12 GB RAM für erweiterte KI-Funktionen) extrem nah beieinander platziert. Das sorgt für eine deutlich höhere Bandbreite und maximale Energieeffizienz.
Titan-Gehäuse und optimiertes Thermomanagement
Um das hauchdünne Gehäuse vor dem Verbiegen zu schützen und gleichzeitig das Gewicht minimal zu halten, setzt Apple weiterhin auf ein edles Chassis aus Titanium (Grade 5).
Das größte Problem dünner Smartphones – die Hitzeentwicklung – will Apple durch eine deutlich verbesserte Wärmeableitung (improved heat dissipation) gelöst haben. Durch die Kombination des extrem effizienten A20 Pro Chips und neu angeordneter Kühlschichten im Inneren soll das iPhone Air 2 auch bei intensiven Gaming-Sessions oder Videodrehs einen kühlen Kopf bewahren und thermisches Drosseln verhindern.
Zusammen mit den neuen, dichteren Kohlenstoff-Silizium-Akkus dürfte das iPhone Air 2 dank der enormen Energieeffizienz des Gesamtsystems endlich die Akkulaufzeit bieten, die man von einem modernen Premium-Smartphone erwartet.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.