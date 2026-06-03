Tarif-Hammer: Freenet startet 300 GB 5G-Allnet-Flat für unter 15 Euro – dauerhaft und flexibel!

Schnäppchenjäger aufgepasst: Ab Mittwoch, den 03. Juni um punkt 10:00 Uhr, zündet freenet einen echten Preisknaller im Mobilfunknetz. Im Rahmen eines neuen MEGA Deals gibt es satte 300 GB Datenvolumen inklusive 5G für schmale 14,99 Euro im Monat. Das Geniale daran: Der Tiefpreis gilt dauerhaft und der Tarif bleibt maximal flexibel.
Wer viel unterwegs streamt, große Dateien hochlädt oder schlichtweg nie wieder über sein Datenlimit nachdenken möchte, bekommt nun die perfekte Gelegenheit. Freenet kombiniert hier ein gigantisches Datenpaket mit den Vorteilen eines modernen, flexiblen Vertrags.
Inhaltsverzeichnis
Die Highlights des MEGA Deals im Überblick
- 300 GB Datenvolumen: Satte Reserven für Streaming, Gaming und mobiles Arbeiten.
- Modernes 5G-Netz: Gesurft wird im Netz von Telefónica o2 mit bis zu 50 Mbit/s im Download und starken 32 Mbit/s im Upload.
- Volle Telefon- & SMS-Flat: Unbegrenzt telefonieren und simsen in alle deutschen Netze.
- Maximale Flexibilität: Trotz der rechnerischen Tarifstruktur ist der Vertrag monatlich kündbar (1 Monat Kündigungsfrist).
- Dauerhafter Sparpreis: Die Grundgebühr von 14,99 € (statt regulär 49,99 €) bleibt dauerhaft stabil – keine Preiserhöhung nach ein paar Monaten!
- Zukunftssichere Features: VoLTE und WiFi-Calling sind natürlich kostenlos mit an Bord.
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Flexibler Start und geringe Einmalkosten
Da es sich um ein hochflexibles Angebot handelt, fällt zu Beginn ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro an. Ein großer Pluspunkt für alle, die noch in einem alten Vertrag stecken: Der Vertragsstart kann vollkommen flexibel nach hinten verschoben werden – spätestens bis zum 30.06.2026. So lässt sich der Wechsel perfekt und ohne doppelte Kosten planen.
Fazit: Ein Pflichttermin für Vielsurfer
300 GB inklusive 5G für unter 15 Euro sind eine Ansage, an der die Konkurrenz in nächster Zeit schwer zu knabbern haben dürfte. Wer sich dieses dauerhafte Schnäppchen sichern möchte, sollte ab Mittwochmorgen nicht zu lange zögern.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.