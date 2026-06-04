Klarmobil startet WM-Aktion: 70 GB 5G im Vodafone-Netz für unter 10 Euro und ohne Anschlusspreis

Pünktlich zum Monatsanfang hat der Mobilfunkanbieter Klarmobil am 1. Juni eine aggressive Tarifoffensive gestartet. Im Zuge einer exklusiven WM-Aktion spendiert der Provider seinen Allnet-Flats ein massives Daten-Upgrade. Das Highlight der Aktion: Der bisherige 50-GB-Tarif wird ohne Aufpreis auf satte 70 GB Datenvolumen aufgewertet. Zudem fällt bei allen teilnehmenden Tarifen die Anschlussgebühr komplett weg.

Die Aktion im Überblick: Mehr Daten, keine Einmalkosten

Klarmobil schraubt nicht nur am Datenvolumen, sondern streicht auch den sonst üblichen Anschlusspreis von 19,99 € bei allen Aktionsangeboten auf 0,00 €. Alle Tarife werden im gut ausgebauten Vodafone D2-Netz realisiert und bieten modernen 5G-Empfang.

Wichtiger Preishinweis: Die reduzierten Grundgebühren gelten für die ersten 24 Monate der Mindestvertragslaufzeit. Ab dem 25. Monat steigt der Preis auf den regulären Betrag. Wer sparen möchte, sollte also rechtzeitig vor Ablauf der 24 Monate (Kündigungsfrist: 1 Monat) kündigen.

Ein weiteres kundenfreundliches Feature: Der Vertragsbeginn kann extrem flexibel um bis zu 123 Tage in die Zukunft verschoben werden – ideal für alle, die noch in einem laufenden Vertrag stecken.

Die drei WM-Aktionstarife im Detail

1. Der Preis-Leistungs-Kracher: Allnet Flat 70 GB 5G

Datenvolumen: 70 GB statt bisher 50 GB mit bis zu 50 Mbit/s (25 Mbit/s Upload)

70 GB statt bisher 50 GB mit bis zu 50 Mbit/s (25 Mbit/s Upload) Netz: Vodafone D2-Netz

Vodafone D2-Netz Telefonie & SMS: Allnet-Flat & SMS-Flat in alle dt. Netze

Allnet-Flat & SMS-Flat in alle dt. Netze Features: VoLTE & WiFi-Call fähig

VoLTE & WiFi-Call fähig Anschlusspreis: 0,00 € (gespart: 19,99 €)

0,00 € (gespart: 19,99 €) Grundgebühr (Monat 1–24): 9,99 € / Monat

Grundgebühr (ab Monat 25): 19,99 € / Monat

19,99 € / Monat Hier geht’s zum Angebot: Direkt zum 70 GB Klarmobil-Deal

2. Für Vielsurfer: Allnet Flat 100 GB 5G

Datenvolumen: 100 GB 5G-Internet mit bis zu 50 Mbit/s (25 Mbit/s Upload)

100 GB 5G-Internet mit bis zu 50 Mbit/s (25 Mbit/s Upload) Netz: Vodafone D2-Netz

Vodafone D2-Netz Telefonie & SMS: Allnet-Flat & SMS-Flat

Allnet-Flat & SMS-Flat Features: VoLTE & WiFi-Call fähig

VoLTE & WiFi-Call fähig Anschlusspreis: 0,00 € (gespart: 19,99 €)

0,00 € (gespart: 19,99 €) Grundgebühr (Monat 1–24): 14,99 € / Monat

Grundgebühr (ab Monat 25): 29,99 € / Monat

29,99 € / Monat Hier geht’s zum Angebot: Direkt zum 100 GB Klarmobil-Deal

3. Das Power-Paket: Allnet Flat 150 GB 5G

Datenvolumen: 150 GB 5G-Internet mit bis zu 50 Mbit/s (25 Mbit/s Upload)

150 GB 5G-Internet mit bis zu 50 Mbit/s (25 Mbit/s Upload) Netz: Vodafone D2-Netz

Vodafone D2-Netz Telefonie & SMS: Allnet-Flat & SMS-Flat

Allnet-Flat & SMS-Flat Features: VoLTE & WiFi-Call fähig

VoLTE & WiFi-Call fähig Anschlusspreis: 0,00 € (gespart: 19,99 €)

0,00 € (gespart: 19,99 €) Grundgebühr (Monat 1–24): 19,99 € / Monat

Grundgebühr (ab Monat 25): 34,99 € / Monat

34,99 € / Monat Hier geht’s zum Angebot: Direkt zum 150 GB Klarmobil-Deal

Fazit: Ein starker Konter im D-Netz

Mit einem rechnerischen Preis von gerade einmal rund 14 Cent pro Gigabyte beim 70-GB-Tarif setzt Klarmobil zur WM ein echtes Ausrufezeichen im Vodafone-Netz. Wer eine dicke Datenleitung für unterwegs sucht und keine teuren Bereitstellungsgebühren zahlen möchte, findet hier aktuell eines der besten Angebote auf dem Markt.