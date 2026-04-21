Smartphone-Markt Q1 2026: Globaler Rückgang durch „Memory Crunch“

Der weltweite Smartphone-Markt steht zu Beginn des Jahres 2026 unter erheblichem Druck. Laut aktuellen Daten von Counterpoint Research sind die weltweiten Auslieferungen im Jahresvergleich (YoY) um 6 % gesunken. Hauptverantwortlich für diese Entwicklung ist eine Kombination aus steigenden Komponentenkosten und einer anhaltenden Knappheit bei Speicherbausteinen.

Die Kernmärkte im Überblick

Die Flaute zieht sich durch fast alle wichtigen Regionen, wobei preisreagible Märkte besonders betroffen sind:

Global: Rückgang um 6 % .

Rückgang um . China: Die Auslieferungen sanken um 4 % . Trotz staatlicher Subventionen und Aktionen zum chinesischen Neujahrsfest bremsten die hohen Preise die Kauflust.

Die Auslieferungen sanken um . Trotz staatlicher Subventionen und Aktionen zum chinesischen Neujahrsfest bremsten die hohen Preise die Kauflust. Indien: Hier verzeichnete der Markt ein Minus von 3 % . Es ist das schwächste erste Quartal in Indien seit sechs Jahren.

Hier verzeichnete der Markt ein Minus von . Es ist das schwächste erste Quartal in Indien seit sechs Jahren. Europa & Deutschland: Auch in Europa zeigt sich ein rückläufiger Trend. Während Westeuropa (einschließlich Deutschland) durch eine hohe Nachfrage nach Premium-Geräten (wie dem iPhone 17) etwas stabiler bleibt, führen die Preissteigerungen im Einstiegs- und Mittelklasse-Segment zu einem geschätzten Rückgang von etwa 5 % in der Region.

Ursachen: Der Kampf um den Speicher

Der Hauptfaktor für die sinkenden Zahlen ist der sogenannte „Memory Crunch“. Da Speicherhersteller ihre Produktion vorrangig auf KI-Rechenzentren ausrichten, bleiben für die Unterhaltungselektronik weniger Kapazitäten zu deutlich höheren Preisen.

Explodierende Kosten: Die Preise für DRAM- und NAND-Speicher sind in den letzten drei Quartalen teilweise um das Vierfache gestiegen. Margendruck: OEMs (Hersteller) können diese Kosten nicht mehr vollständig abfedern und geben sie über Preiserhöhungen von durchschnittlich 15 % an die Endverbraucher weiter. Kaufzurückhaltung: Angesichts steigender Lebenshaltungskosten und geopolitischer Spannungen verlängern viele Nutzer ihre Upgrade-Zyklen oder greifen verstärkt zu generalüberholten Geräten (Refurbished).

Gewinner und Verlierer

Interessanterweise profitieren Premium-Marken von der Krise:

Apple: Konnte sich gegen den Trend behaupten und wuchs global um 5 % . In China legte Apple sogar um 20 % zu, da die Marke als am besten gerüstet gilt, um die Lieferketten-Probleme zu managen.

Konnte sich gegen den Trend behaupten und wuchs global um . In China legte Apple sogar um zu, da die Marke als am besten gerüstet gilt, um die Lieferketten-Probleme zu managen. Samsung: Verzeichnete ein Minus von 6 % , primär durch die verzögerte Markteinführung der Galaxy S26-Serie und Schwächen im günstigen Segment.

Verzeichnete ein Minus von , primär durch die verzögerte Markteinführung der Galaxy S26-Serie und Schwächen im günstigen Segment. Xiaomi: Erlebte mit einem Rückgang von 19 % (global) einen herben Dämpfer, da das Unternehmen stark von preiswerten Modellen abhängig ist, die nun deutlich teurer werden.

Erlebte mit einem Rückgang von (global) einen herben Dämpfer, da das Unternehmen stark von preiswerten Modellen abhängig ist, die nun deutlich teurer werden. Wachstumschampions: Marken wie Nothing (+25 % global) und Google (+14 %) konnten durch Nischenstrategien und neue Modelle Marktanteile gewinnen.

Fazit: Analysten rechnen damit, dass die Speicherknappheit bis weit in das Jahr 2027 anhalten könnte. Für das gesamte Jahr 2026 wird daher ein vorsichtiger Ausblick gegeben – der Fokus der Hersteller verschiebt sich zunehmend von der Masse hin zum Wert (Premium-Segment).