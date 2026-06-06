ALDI TALK startet neue Daten-SIM: Flexibles Internet mit bis zu 300 GB

ALDI TALK erweitert sein Portfolio um eine flexible Internetlösung. Ab sofort ist exklusiv online eine neue Daten-SIM erhältlich, die sich an Nutzer richtet, die ohne lange Vertragsbindung auf große Datenvolumina zugreifen möchten. Zum Start lockt der Mobilfunkanbieter mit einem attraktiven Inklusiv-Angebot.

Der ideale Begleiter für den digitalen Alltag

Die neue Daten-SIM von ALDI TALK ist als unkomplizierte Alternative zu klassischen DSL- oder Kabelanschlüssen konzipiert. Sie lässt sich problemlos in allen SIM-fähigen Endgeräten wie WLAN-Routern, Tablets oder Laptops verwenden. Damit zielt das Angebot auf Anwender ab, die ortsunabhängig und flexibel online sein müssen – sei es im Homeoffice, auf dem Campingplatz, unterwegs oder als schnelle Übergangslösung nach einem Umzug. Eine aufwendige Installation oder eine langfristige Vertragsbindung entfallen dabei komplett.

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Startangebot: Einmalig zahlen, 300 GB sofort nutzen

Die Daten-SIM kostet einmalig 9,99 Euro und ist vorübergehend exklusiv über die Website des Anbieters (alditalk.de) bestellbar. Ein besonderes Highlight für Neukunden: Wer die SIM-Karte online aktiviert, erhält den großen Tarif „Home & Go L“ mit satten 300 GB Datenvolumen für die ersten vier Wochen kostenlos dazu, da dieser durch das Startguthaben vollständig abgedeckt wird. Dieses üppige Datenpaket eignet sich ideal für datenintensive Anwendungen wie Videocalls, das Streamen von Filmen oder das mobile Arbeiten.

Die Tarife im Überblick

Nach Ablauf der ersten vier Wochen haben Kunden die volle Flexibilität. Sie können das Angebot pausieren oder sich für einen der beiden „Home & Go“-Tarife entscheiden, die jeweils eine Laufzeit von vier Wochen haben. Beide Optionen bieten Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s.

Tarifname Datenvolumen Preis (pro 4 Wochen) Max. Geschwindigkeit Home & Go S 150 GB 19,99 Euro bis zu 100 Mbit/s Home & Go L 300 GB 29,99 Euro bis zu 100 Mbit/s

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Geringe Einstiegskosten: Einmalig 9,99 Euro für die reine Daten-SIM.

Einmalig 9,99 Euro für die reine Daten-SIM. Starker Startbonus: Der Tarif „Home & Go L“ (300 GB) ist in den ersten vier Wochen inklusive.

Der Tarif „Home & Go L“ (300 GB) ist in den ersten vier Wochen inklusive. Hohe Kompatibilität: Einfache Nutzung in SIM-fähigen Routern, Tablets und Laptops.

Einfache Nutzung in SIM-fähigen Routern, Tablets und Laptops. Maximale Freiheit: Keine langfristige Vertragsbindung; Tarife können flexibel gebucht oder pausiert werden.

Keine langfristige Vertragsbindung; Tarife können flexibel gebucht oder pausiert werden. Bequemer Erwerb: Das Angebot ist vorübergehend exklusiv online unter alditalk.de erhältlich.

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