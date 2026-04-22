Dominanz bei den Samsung Premium-Modellen: Galaxy S26 Ultra verkauft sich am besten

Samsungs Strategie, den Fokus auf die High-End-Modelle zu legen, geht auf. Neue Daten von Counterpoint Research zeigen, dass das Galaxy S26 Ultra in den USA alle Erwartungen übertrifft und den Abstand zur Basis-Serie massiv vergrößert.

Während der globale Smartphone-Markt Anfang 2026 mit Lieferengpässen bei Speicherbausteinen kämpfte, feiert Samsung einen fulminanten Erfolg in den USA. Wie schon im Vorjahr erweist sich das Galaxy S26 Ultra als der unangefochtene Verkaufsschlager der aktuellen Flaggschiff-Reihe.

Die nackten Zahlen: Der „Ultra“-Effekt

Laut dem aktuellen US Weekly Smartphone Sell-through Tracker von Counterpoint Research ist der Anteil des Ultra-Modells innerhalb der S-Serie signifikant gestiegen:

Marktanteil in den USA: Das Ultra-Modell macht rund 71 % der Gesamtverkäufe der S26-Serie aus (zum Vergleich: beim S25 Ultra waren es im Vorjahreszeitraum noch 61 %).

Das Ultra-Modell macht rund der S26-Serie aus (zum Vergleich: beim S25 Ultra waren es im Vorjahreszeitraum noch 61 %). Wachstumsschub: Insgesamt stiegen die Verkäufe der S26-Reihe in den ersten drei Wochen nach Marktstart um 29 % im Vergleich zum Vorjahr .

Insgesamt stiegen die Verkäufe der S26-Reihe in den ersten drei Wochen nach Marktstart um . Preistreiber: Experten führen diesen Trend paradoxerweise auch auf die Preisanpassungen zurück. Da auch die Preise für das Basis- und Plus-Modell leicht angezogen haben, greifen viele Kunden direkt zum Top-Modell, das mit exklusiven Features wie dem neuen Privacy Display und dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 punktet.

Ausblick auf 2027: Kommt das „Pro“-Modell?

Die Marktdaten deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach extrem leistungsstarken Premium-Geräten ungebrochen ist. Für das nächste Jahr verdichten sich daher die Hinweise auf eine Erweiterung des Portfolios.

Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass das Galaxy S27 Ultra weiterhin die Spitze besetzen wird. Spannend bleibt jedoch die Gerüchteküche um ein potenzielles Galaxy S27 Pro. Analysten vermuten, dass Samsung eine Marktlücke schließen will: Ein Gerät mit der Kamera-Power des Ultra, aber in einem kompakteren Gehäuse und ohne den integrierten S Pen.

Sollten sich die Berichte bewahrheiten, würde Samsung 2027 erstmals seit Jahren wieder vier Modelle in seiner Flaggschiff-Serie präsentieren, um die Dominanz im lukrativen High-End-Sektor gegen die Konkurrenz von Apple und Google zu verteidigen.