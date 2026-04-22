Kurswechsel im Weißen Haus: Trump stellt Anthropic Regierungsaufträge in Aussicht

Nach einer Phase der Blockade und Sicherheitsbedenken signalisiert US-Präsident Donald Trump eine mögliche Annäherung an den KI-Entwickler Anthropic. Trotz der versöhnlichen Töne bleibt das Pentagon vorerst bei der Konkurrenz.

In den festgefahrenen Beziehungen zwischen der US-Regierung und dem KI-Pionier Anthropic deutet sich eine Wende an. Nur wenige Tage nach einem persönlichen Treffen zwischen Anthropic-Chef Dario Amodei und hochrangigen Regierungsvertretern äußerte sich US-Präsident Donald Trump überraschend positiv über das Startup.

„Wir hatten gute Gespräche“, bestätigte Trump am Dienstag in einem Interview mit dem TV-Sender CNBC. Das Unternehmen befinde sich „auf einem guten Weg“ und er zeige sich grundsätzlich offen für künftige Deals. „Sie sind sehr schlau und können von großem Nutzen sein“, so der Präsident weiter. Dennoch betonte er, dass seine Regierung kurzfristig weiterhin auf Modelle anderer Anbieter setzen werde.

Hintergrund: Der Streit um die Ethik-Leitplanken

Die jüngsten Aussagen stehen im starken Kontrast zur bisherigen Linie des Weißen Hauses. Vor einigen Wochen hatte Trump Bundesbehörden die Nutzung von Anthropic-Technologie noch strikt untersagt. Das Verteidigungsministerium stufte das Unternehmen sogar als Sicherheitsrisiko ein.

Auslöser des Konflikts war eine Grundsatzdebatte über den militärischen Einsatz der KI:

Waffensysteme: Anthropic weigerte sich, bestehende Sicherheitsvorkehrungen (sogenannte „Guardrails“) für militärische Zwecke zu entfernen.

Anthropic weigerte sich, bestehende Sicherheitsvorkehrungen (sogenannte „Guardrails“) für militärische Zwecke zu entfernen. Rote Linien: Das Startup forderte völkerrechtlich bindende Garantien, dass seine Modelle weder für vollständig autonome Waffensysteme noch für die inländische Massenüberwachung eingesetzt werden.

Das Startup forderte völkerrechtlich bindende Garantien, dass seine Modelle weder für vollständig autonome Waffensysteme noch für die inländische Massenüberwachung eingesetzt werden. Juristisches Nachspiel: Als Reaktion auf den Ausschluss von staatlichen Ausschreibungen kündigte Anthropic eine Klage gegen die US-Regierung an.

Während Anthropic blockiert wurde, festigte der Erzrivale OpenAI seine Position. Das US-Militär setzt für administrative und strategische Analysen bereits massiv auf die Technologie des ChatGPT-Entwicklers.

Astronomische Bewertung trotz Ablehnung von Neukapital

Für Anthropic kommen die freundlicheren Signale aus Washington zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt. Das Unternehmen bereitet sich, ebenso wie OpenAI, auf einen möglichen Börsengang vor. Das enorme Marktpotenzial spiegelt sich in den aktuellen Bewertungszahlen wider:

Kennzahl Aktueller Stand / Prognose Aktuelle Bewertung ca. 400 Milliarden Dollar Angestrebte Bewertung bis zu 800 Milliarden Dollar Status Finanzierungsrunde vor IPO im Gespräch

Einem Medienbericht zufolge drängen Investoren derzeit darauf, noch vor dem Börsengang Kapital in das Unternehmen zu pumpen, was die Bewertung im Vergleich zum Februar verdoppeln würde. Überraschenderweise soll Anthropic diese Geldspritzen bisher jedoch ablehnen. Experten vermuten, dass die Gründer zunächst die regulatorische Sicherheit in den USA abwarten wollen, bevor sie die Kontrolle durch weitere Anteilseigner verwässern.

Ob die „guten Gespräche“ im Weißen Haus tatsächlich in neue Verträge münden, bleibt abzuwarten. Für den Moment hat Trump den Weg für eine Deeskalation geebnet, während Anthropic beweisen muss, dass sich ethische Prinzipien und staatliche Rüstungsinteressen nicht ausschließen.