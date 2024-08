Handy zeigt private Nummer und unbekannte Nummer – das steckt dahinter und das sind die Unterschiede – In der Regel wird bei Anrufen im Handy immer die Rufnummer des Anrufers angezeigt oder sogar der Name, wenn die Nummer im Adressbuch gespeichert wird. Dann kann man sich entscheiden, ob man den Anruf annehmen will oder nicht.

Es gibt aber zwei Ausnahmen: teilweise kommt statt der Rufnummer die Meldung “Private Nummer” und in einigen seltenen Fällen wird auch einfach “unbekannte Rufnummer” angezeigt. In dem Fall kann man vor dem Gespräch nicht herausfinden, wer gerade anrufen. Technisch gesehen ist es aber genau so möglich, den Anruf anzunehmen oder abzulehnen und immer noch ist es vielen Nutzer unklar, warum diese Meldungen erscheinen. So schreibt ein Verbraucher bei AndroidPIT:

Auf einem Handy kommen ja öfters div. Anrufe rein, von denen man nicht weiss wer anruft. Bisher kannte ich bei meinem Stein entweder die Anzeige einer Nummer bzw. der Namen eines Kontaktes oder die Anzeige “Unbekannt”. Aber was ist denn die Anzeige “Private Nummer” bei einer Nummer ??

Un bei O2 fragt ein Kunde:

ich habe seit ca. vier Wochen täglich Anrufe von einer privaten Nummer. Meisten 2-3 am Tag. Sobald ich ran gehe redet niemand etwas. Ich würde gerne erfahren wie ich den Anrufer ausfindig machen kann. Habt Ihr eine Einsicht von welcher Nummer aus die Anrufe getätigt werden?

In diesem Artikel wollen wir zeigen, was hinter diesen Meldungen steckt und wie man damit im besten Fall umgehen kann.

Private Nummer und unbekannte Nummer – das steckt dahinter und das sind die Unterschiede

Die Meldung “private Nummer” erscheint auf dem Handy, wenn ein Anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer deaktiviert hat. In diesem Fall wird die Nummer nicht übertragen, und das Smartphone kann folglich keine Rufnummer anzeigen. Deshalb wird “private Nummer” im Display angezeigt. Die Rufnummernübertragung ist jedoch standardmäßig eingeschaltet – wenn also diese Meldung erscheint, hat der Anrufer sie bewusst ausgeschaltet. Die Beweggründe hierfür können unterschiedlich sein: Manche Nutzer schätzen ihre Privatsphäre sehr, während andere irrtümlich glauben, dass sie dadurch einer Strafverfolgung entgehen können, was jedoch nicht der Fall ist. Generell wird diese Funktion jedoch nur selten verwendet.

Die Rufnummernunterdrückung ist bei den meisten aktuellen Handys ohne größere Probleme möglich. Mehr dazu haben wir hier zusammengestellt: Rufnummer unterdrücken | Übermittlung der Rufnummer abschalten

Wichtig dabei: Private Nummern sind nur für den Angerufenen privat. Die Telefonunternehmen wissen durchaus, wer hinter so einer Nummer steckt. Wenn es also Probleme mit einer solchen Rufnummer gibt, kann man über den jeweiligen Telefonanbieter den Anrufer ermitteln lassen und man kann auch gezielt solche Anrufe blockieren (anonyme Anrufe blockieren).

Unbekannte Nummer – das steckt dahinter

In einigen Fällen wird auch gar keine Nummer im Display angezeigt, sondern der Anrufer wird mit der Meldung “unbekannte Nummer” angekündigt. Dann wird ebenfalls keine Rufnummer angezeigt, aber der technische Hintergrund ist ein anderer.

Konkret tritt diese Meldung dann auf, wenn der Anrufen einen alten Anschluss besitzt, der noch keine Rufnummernübermittlung unterstützt. Dieses Problem tritt auch nur bei Festnetz-Anschlüssen auf, wenn diese noch nicht auf das moderne Netz umgestellt wurden.

In dem Fall hat der Anrufer also nicht die Rufnummernübermittlung unterdrückt, sondern die Technik ist einfach zu alt um die Rufnummer mitzusenden. Mittlerweile sollten aber fast alle Anschlüsse die Übermittlung der Rufnummer unterstützen, so dass diese Meldung nur noch im absoluten Ausnahmefall auftreten sollte.

Video: Unbekannte Anrufer identifizieren

Unbekannte Telefonnummer identifizieren - HANDY TRICK!

Dieses Video auf YouTube ansehen

Hinweise zum Umgang mit unbekannten oder privaten Rufnummern

Das Auftauchen einer unbekannten Rufnummer auf dem Display löst bei vielen Nutzern Unsicherheit und manchmal sogar Angst aus. Es stellt sich die Frage, wie man angemessen reagieren kann, um sich zu schützen. Um eine geeignete Reaktion sicherzustellen, ist es ratsam, einige grundlegende Verhaltensregeln zu beachten.

Zunächst ist es wichtig, die Situation zu analysieren. Die Gründe für die Unterdrückung einer Rufnummer können vielfältig sein. So kann der Wunsch nach Anonymität eine Rolle spielen, aber auch technische Gründe oder versehentliche Einstellungen können der Grund sein, warum eine Nummer nicht angezeigt wird. Unbekannte Anrufer können in vielen Fällen eine potenzielle Bedrohung darstellen. Besonders Betrüger nutzen häufig unterdrückte Rufnummern, um ihre Identität zu verschleiern und so leichter an persönliche Daten zu gelangen.

Um sich vor unerwünschten Anrufen zu schützen, sollten einige Empfehlungen beachtet werden. Zunächst ist es ratsam, Vorsicht walten zu lassen. So sollte man Anrufe von unbekannten Nummern nicht entgegennehmen, insbesondere wenn diese mehrfach erfolgen. Ein Rückruf sollte ebenfalls vermieden werden, da dies dazu führen kann, dass man in eine kostenpflichtige Falle tappt. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Identifizierung des Anrufers. Hierzu kann man online verfügbare Dienste nutzen, um Informationen über die Rufnummer einzuholen. Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Dienste nicht immer zuverlässig sind. Wenn Sie vermuten, dass der Anruf von einer bekannten Person stammt, versuchen Sie, diese über einen anderen Kanal zu kontaktieren, um sicherzugehen.

Zusätzlich sollten Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Die Nutzung der Sperrfunktionen Ihres Telefons kann dazu beitragen, unerwünschte Anrufe zu blockieren. Eine Umleitung unbekannter Anrufe auf die Mailbox ermöglicht es Ihnen, sich die Nachrichten in Ruhe anzuhören. Auch Anrufbeantworter können hilfreich sein, um unerwünschte Anrufe abzuwehren. Informieren Sie sich zudem bei Ihrem Netzbetreiber über die Möglichkeit, Werbeanrufe zu sperren. Sollten Sie wiederholt belästigt werden oder den Verdacht auf betrügerische Aktivitäten haben, ist es ratsam, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Ein unbekannter Anruf erfordert eine kritische Bewertung der Situation. Durch die Beachtung dieser Empfehlungen können Sie sich effektiv vor unerwünschten Anrufen und Betrugsversuchen schützen.

Werbung mit unterdrückten Nummern mittlerweile verboten

Im Gesetz ist mittlerweile sehr verbraucherfreundlich geregelt, das Werbeanrufe nicht mit unterdrückter Nummer durchgeführt werden dürfen. Die Angerufenen müssen also sehen, wer den Werbeanruf durchführt.

Im §201 Absatz 2 des Telekommunikatonsgesetzes heißt es:

Abweichend von Absatz 1 Satz 1 dürfen Anrufende bei Werbung mit einem Telefonanruf ihre Rufnummernanzeige nicht unterdrücken oder bei dem Diensteanbieter veranlassen, dass diese unterdrückt wird; der Anrufer hat sicherzustellen, dass dem Angerufenen die dem Anrufer zugeteilte Rufnummer übermittelt wird.

Es liegt hier am Anrufer, sicherzustellen, dass der Angerufene die Nummer nachvollziehen kann.

Android: Anrufe blocken

Android: Anrufe blocken

Zuletzt aktualisiert: 23. August 2024