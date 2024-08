“Stopp erzwingen” bei Android Apps – so geht es und das sind die Auswirkungen – Besonders wenn Apps oder das gesamte Smartphone sich aufgehängt hat, dann kann es sein, dass eine App nicht richtig ausgeführt wird. Oft erscheint, dann diese Information und der Nutzer hat die Möglichkeit zu warten oder die Android App zu einem Stopp zu zwingen. Auch in den Einstellungen unter “Apps” oder “Anwendungen” erscheint diese Möglichkeit, denn öffnet man die Liste mit allen installierten Apps und wählt dort eine dieser Apps aus, dann wird dort auch ein Feld stehen mit “Stopp erzwingen”. Dieser Vorgang wird häufig zusammen mit dem Vorschlag “Cache leeren” genannt, wenn man Probleme mit einer App hat und nach Lösungswegen recherchiert. Doch was bedeutet es eigentlich einen Stopp zu erzwingen, ist dies harmlos für die App und kann es auch rückgängig gemacht werden? Diese Fragen werden im folgenden Artikel erklärt.

HINWEIS: In der Regel reicht es, die Apps im Menü abzuschalten und dann neu zu starten. Ein Stopp der App ist nur notwendig, wenn es dauerhafte Probleme mit der App gibt.

So fordern Sie einen Stopp bei Android-Apps an:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Geräts. Tippen Sie auf “Apps und Benachrichtigungen”. Tippen Sie auf “Alle Apps”. Tippen Sie auf die App, die Sie anhalten möchten. Tippen Sie auf “Erzwingen des Stopps”. Tippen Sie auf “OK”, um zu bestätigen.

Die App wird nun angehalten und wird nicht mehr ausgeführt.

Sie können auch einen Stopp für eine App anfordern, indem Sie sie im App-Drawer lange drücken und dann auf “Erzwingen des Stopps” tippen. Wenn Sie eine App anhalten, werden alle laufenden Prozesse der App beendet. Dies kann dazu führen, dass Daten verloren gehen oder dass die App nicht mehr richtig funktioniert. Verwenden Sie diese Funktion daher nur, wenn dies unbedingt erforderlich ist.

Die App zu stoppen kann auch hilfreich sein, wenn man nicht möchte, dass die App weiter Hintergrunddaten nutzt. In dem Fall würde die App erst wieder Daten laden, wenn sie neu gestartet wurde.

Sollte auch das nicht helfen, wäre der nächste Schritt, die App zu deinstallieren und komplett neu aus dem Playstore zu laden.

Gehen Daten beim “Stopp erzwingen” verloren?

Bei wichtigen Apps, die viele relevante Daten speichern, ist es entscheidend, auftretende Probleme schnell zu lösen, damit sie wieder einwandfrei funktionieren. Es wäre besonders frustrierend, wenn durch vermeintliche Lösungsansätze neue Probleme entstehen und wichtige Daten verloren gehen. Die Option “Stopp erzwingen” ist in diesem Zusammenhang jedoch unbedenklich, da sie harmlos ist. Diese Funktion bewirkt, dass die betroffene App vollständig geschlossen wird und nicht mehr im Hintergrund des Smartphones läuft. Bei diesem Vorgang gehen keine Daten verloren. Es werden lediglich Informationen aus dem Arbeitsspeicher entfernt, die beispielsweise für ein schnelleres Öffnen der App genutzt wurden oder noch nicht gespeichert waren, was jedoch keinen Datenverlust darstellt.

Es gibt gewisse Ähnlichkeiten zwischen “Stopp erzwingen” und “Deaktivieren”, wobei die erste Variante die harmlosere ist. Denn bei “Stopp erzwingen” wird die Anwendung einfach abrupt beendet, während sie bei “Deaktivieren” quasi eingefroren wird. Der Unterschied hier ist, dass sich eine App, welche man über “Stopp erzwingen” beendet hat, direkt wieder öffnen lässt. Wer die Funktion “Deaktivieren” nutzt, der muss sich erst mal gedulden, bis die App wieder gestartet werden kann.

Natürlich kann man das “Stopp erzwingen” ganz einfach wieder rückgängig machen und wahrscheinlich denkt sich jeder schon, wie das funktioniert. Für das Rückgängig machen muss man nämlich einfach die beendete App wieder öffnen und schon startet die App neu. Bei “Deaktivieren” hingegen ist das sogar etwas umständlicher, denn man muss in den Einstellungen die Liste mit allen Apps erneut öffnen und dort die entsprechende App wieder manuell aktivieren.

HINWEIS Es gibt auch einige Apps, mit denen man diese Funktion ausführen kann. In der Regel ist das aber nicht notwendig und eine Apps zu starten um eine andere App zu beenden, scheint nicht unbedingt sinnvoll.

Video: So kann man Android Apps beenden

Android Apps beenden - so geht's!

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Video: Android Apps im Home Bildschirm schließen

Android-Apps im Homebildschirm schließen | Apps in den Android-Einstellungen schließen

Zuletzt aktualisiert: 23. August 2024