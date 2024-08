Google Pixel 9 pro XL deutlich vor dem iPhone 15 pro im Kamera-Test

Die Pixel 9 Modelle wurde bei DXOmark dem bekannten Kamera-Test unterzogen und vor allem das Google Pixel 9 pro XL konnte punkten, denn die Modelle kamen aus dem Stand auf den Platz 2 im internationalen Vergleich für Handykamera. Mit 158 Punkten lagen die neuen Modelle gleichauf mit dem Magic6 pro von Honor und deutlich vor den Topmodellen der anderen Anbieter. Der Abstand zum Apple iPhone 15 Pro Max beträgt beispielsweise 4 Punkte und im Vergleich zu den Pixel Modelle aus dem Vorjahr schafft das Pixel 9 pro XL ca, 5 Punkte mehr in der Bewertung. Google hat also bei der Handykamera wieder gute Arbeit geleistet.

Bei DXOmark schreibt man zu den Stärken der neuen Modelle:

Ausgewogenes Kameraerlebnis mit hervorragenden Ergebnissen in den meisten Kategorien und hervorragender Bild- und Videoqualität unter verschiedenen Aufnahmebedingungen

Gute Zoomleistung, mit Bildern mit hohem Detaillierungsgrad über den gesamten Zoombereich

Insgesamt gute Videoleistung mit effektiver Videostabilisierung und gutem Autofokus, insbesondere bei aktivierter Video-Boost-Funktion

Erfasst den Moment unter allen Bedingungen konsistent, auch bei Bewegung in der Szene, und liefert hervorragende Ergebnisse in allen Aufnahmesituationen, egal ob im Foto- oder Videobereich

Hervorragende Anzeigefarben, die präzise und natürlich sind, einschließlich Hauttönen bei verschiedenen Lichtverhältnissen

Tolles HDR10-Videoerlebnis

Ausgewogene Leistung der Frontkamera, egal ob beim Aufnehmen von Fotos oder Videos, mit konstant präzisen Hauttönen

Es wurde kritisiert, dass es gelegentlich zu Problemen mit der Tiefenschätzung im Bokeh-Modus kommen kann, was sich auf Porträtaufnahmen auswirken könnte. Bei schlechten Lichtverhältnissen kann es zu Texturverlust und sichtbarem groben Rauschen in den Bildern kommen, besonders in Videos. Bei Porträts, die mit der Frontkamera aufgenommen wurden, können Unstimmigkeiten bei der Hintergrundunschärfe auftreten.