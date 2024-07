Anonym telefoniere: so kann man die eigene Rufnummer unterdrücken bei Android und iPhones – Mitunter will man bei getätigten Anrufen seine Rufnummer nicht übermitteln. Nachfolgend werden verschiedene Varianten beschrieben die entsprechende Rufnummernunterdrückung zu aktivieren, entweder einmalig oder dauerhaft. Generell sollte man aber im Hinterkopf behalten, dass die Rufnummer beispielsweise für Behörden dennoch sichtbar ist, wenn diese beim Mobilfunk-Anbieter nachfragen. Anonymes Telefonieren ohne Spuren zu hinterlassen ist damit also nicht möglich. Mehr dazu: unbekannte Nummer und private Rufnummer – das sind die Unterschiede

Rufnummer unterdrücken bei Android-Smartphones

s gibt zwei Möglichkeiten, die Rufnummer bei Android-Smartphones zu unterdrücken:

1. Rufnummer einmalig unterdrücken:

Öffnen Sie die Telefon-App auf Ihrem Android-Smartphone.

Wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten.

Geben Sie vor der Rufnummer den Code #31# ein.

ein. Tippen Sie auf Anrufen.

2. Rufnummer dauerhaft unterdrücken:

Hinweis: Die Vorgehensweise kann je nach Android-Version und Gerätehersteller variieren.

Öffnen Sie die Telefon-App auf Ihrem Android-Smartphone.

auf Ihrem Android-Smartphone. Tippen Sie auf Weitere Optionen (Drei-Punkte-Symbol) oder Einstellungen .

(Drei-Punkte-Symbol) oder . Wählen Sie Anrufeinstellungen oder Zusatzdienste .

oder . Tippen Sie auf Anrufer-ID anzeigen oder Meine Rufnummer .

oder . Wählen Sie Nummer verbergen oder Nie.

Zusätzliche Informationen:

Speichern von Nummern mit unterdrückter Rufnummer: Sie können Kontaktnummern mit dem Code #31# vor der Nummer in Ihren Kontakten speichern, um diese automatisch mit unterdrückter Rufnummer anzurufen.

Sie können Kontaktnummern mit dem Code vor der Nummer in Ihren Kontakten speichern, um diese automatisch mit unterdrückter Rufnummer anzurufen. Netzbetreiber: Einige Netzbetreiber bieten möglicherweise einen zusätzlichen Dienst zum dauerhaften Unterdrücken Ihrer Rufnummer an. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um weitere Informationen zu erhalten.

Hinweis: Die Unterdrückung Ihrer Rufnummer kann in einigen Fällen nicht funktionieren, z. B. bei Notrufen oder kostenpflichtigen Servicenummern.

HINWEIS Mittlerweile gibt es auch keine anonymen Prepaid Sim Karten mehr. Diese müssen inzwischen immer erst über den Ausweis geprüft werden, bevor sie aktiv geschaltet werden können.

Android Tricks - So unterdrückst du deine Rufnummer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Rufnummer unterdrücken bei iPhones

Du möchtest deine Rufnummer beim Telefonieren mit deinem iPhone verbergen? Kein Problem! Mit ein paar einfachen Tricks kannst du deine Privatsphäre schützen und unerwünschte Anrufe vermeiden. Hier findest du zwei Möglichkeiten, um deine Rufnummer beim iPhone zu unterdrücken:

1. Rufnummer für einen einzelnen Anruf verstecken:

Öffne die Telefon-App auf deinem iPhone und tippe auf das Tastatursymbol (“#”- und “*”-Symbol).

auf deinem iPhone und tippe auf das (“#”- und “*”-Symbol). Gib #31# ein, gefolgt von der Rufnummer, die du anrufen möchtest.

ein, gefolgt von der Rufnummer, die du anrufen möchtest. Drücke die grüne Anruftaste.

So einfach geht’s! Bei diesem Anruf wird deine Rufnummer auf dem Display des Empfängers nicht angezeigt.

2. Rufnummer dauerhaft für alle Anrufe verstecken:

Gehe in die Einstellungen deines iPhones und tippe auf Telefon .

deines iPhones und tippe auf . Scrolle nach unten und tippe auf Meine Anrufer-ID senden .

. Schiebe den Schalter Meine Anrufer-ID senden auf aus.

Achtung: Diese Einstellung gilt für alle Anrufe, die du von deinem iPhone aus tätigst. Deine Rufnummer wird also bei allen Telefonaten nicht mehr angezeigt, auch bei Notrufen.

Zusätzliche Tipps:

Netzbetreiber: Einige Netzbetreiber bieten zusätzliche Dienste zum Unterdrücken deiner Rufnummer an. Informiere dich bei deinem Netzbetreiber, welche Möglichkeiten es gibt.

Einige Netzbetreiber bieten zum Unterdrücken deiner Rufnummer an. Informiere dich bei deinem Netzbetreiber, welche Möglichkeiten es gibt. Apps für anonyme Anrufe: Es gibt verschiedene Apps , mit denen du anonym telefonieren kannst. Diese Apps leiten deine Nummer über eine andere Nummer um, so dass sie beim Empfänger nicht angezeigt wird. Sei jedoch vorsichtig bei der Verwendung solcher Apps, da einige für illegale oder missbräuchliche Zwecke genutzt werden können.

Es gibt verschiedene , mit denen du anonym telefonieren kannst. Diese Apps leiten deine Nummer über eine andere Nummer um, so dass sie beim Empfänger nicht angezeigt wird. bei der Verwendung solcher Apps, da einige für oder Zwecke genutzt werden können. Rechtliche Hinweise: In einigen Ländern ist es nicht erlaubt, die Rufnummer beim Telefonieren zu unterdrücken. Informiere dich daher vor der Nutzung dieser Funktion über die geltenden Gesetze in deinem Land.

iPhone Rufnummer unterdrücken!

Dieses Video auf YouTube ansehen

Rufnummer unterdrücken per GSM-Code

Sowohl für Smartphones als auch für iPhones gelten zusätzlich die gängigen GSM-Codes. Mit diesem Code kann man bei JEDEN Gerät auf dem Markt die Übermittlung der eigenen Rufnummer für den jeweiligen Anruf abschalten. Das gilt aber nur einmalig, beim nächsten Anruf wird die Rufnummer wieder mit übertragen, es sein denn man wählt den Code wieder vor.

Rufnummer einmalig unterdrücken

Tastenfeld des Telefons öffnen. #31# eingeben und dann die gewünschte Rufnummer eintippen. Anschließend die Nummer wählen. Der Angerufene sieht die Nummer nicht.

Wer seine Nummer dauerhaft nur bei bestimmten Personen unterdrücken will, kann das Kürzel #31# direkt beim Kontakt im Adressbuch hinterlegen. Diesbezüglich den Telefonkontakt im Menü suchen und auf “Bearbeiten” klicken. Dort kann man vor die bereits hinterlegte Nummer den Code #31# hinzufügen und auf “Speichern” klicken.

Einen ähnlichen GSM-Code gibt es für den Fall die Nummer einmalig anzeigen zu lassen: sprich die Rufnummernübertragung wurde deaktiviert, aber man möchte diese für eine bestimmte Nummer einmalig aufheben. Diesbezüglich tippt man die Kombination *31# vor die gewünschte Rufnummer. Der Angerufene sieht dann die gewählte Nummer.

Rufnummern generell unterdrücken

Die Rufnummernunterdrückung lässt sich zusätzlich allein mit einem GSM-Code realisieren. Komischerweise sind bei der allgemeinen Einstellung die Codes – im Vergleich zum einmaligen unterdrücken – umgekehrt. Bei der generellen Rufnummernunterdrückung geht man wie folgt vor:

Tastenfeld des Telefons öffnen. *31# eingeben und wählen. Die eigene Nummer wird anschließend bei allen Anrufen unterdrückt.

Die Funktion lässt sich mit dem Code #31# – auf die gleiche Art und Weise – wieder rückgängig machen.

Was kostet die Unterdrückung der Rufnummer?

Die Rufnummernunterdrückung ist bei Android und iPhone kostenlos. Sie ist in der Regel in den Einstellungen des Telefons verfügbar. Um die Rufnummernunterdrückung zu aktivieren, müssen Sie in der Regel nur die Option “Anrufer-ID anzeigen” deaktivieren.

Bei einigen Mobilfunkanbietern kann es sein, dass die Rufnummernunterdrückung nur für bestimmte Tarife oder im Rahmen eines Zusatzpakets verfügbar ist. In diesem Fall fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. In Deutschland ist diese Funktion aber in der Regel in allen Tarife verfügbar, seien es Allnet Flat, Prepaid Tarife und sogar bei den kostenlosen Freikarten.

Allgemeine Hinweise zu unterdrückten Rufnummern

Bei Notrufnummer funktioniert die Nummern-Unterdrückung nicht, gleiches gilt auch bei manchen ausländische Telefonanbietern. Der oder die Angerufene sieht die Nummer zwar nicht sieht, dass heißt aber nicht das man völlig anonym ist. Wenn der Verdacht auf Straftaten (Drohanrufe oder ähnliches) besteht, kann der Telefonanbieter sehr wohl die Nummer herausfinden und an die Behörden weiterleiten.

Weitere Beiträge zum Thema Android

Neue Artikel rund um Android

Weitere Artikel rund um iPhone und Apple

Die neusten Artikel rund um Apple

Weitere Artikel rund um Anrufe und Rufnummern

Zuletzt aktualisiert: 8. Juli 2024