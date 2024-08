Xiaomi: mehr als 42 Millionen verkaufte Smartphones im 2. Quartal

Xiaomi hat mit den Quartalszahlen für das 2. Quartal 2024 auch einen Blick auf den Geschäftsverlauf im Smartphone Bereich gegeben und bestätigt die Prognosen von Analysten, dass der Verkauf der eigenen Modelle erneut gesteigert werden konnte.

Im zweiten Quartal erreichte Xiaomi mit 42,2 Millionen ausgelieferten Smartphones weltweit einen Anstieg von 28,1 % gegenüber dem Vorjahr. Canalys zufolge hat Xiaomi seine Position als eine der drei führenden Smartphone-Marken weltweit mit einem Marktanteil von 14,6 % über 16 Quartale hinweg behauptet. Xiaomi ist gemessen an den Lieferungen die am schnellsten wachsende Marke unter den Top 5.

Das Smartphone-Geschäft von Xiaomi verzeichnete mit einem Umsatz von 46,5 Milliarden RMB im zweiten Quartal ein starkes Wachstum, was einem Anstieg von 27,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Canalys berichtet, dass Xiaomi Smartphone-Lieferungen im zweiten Quartal in 58 Ländern und Regionen zu den Top Drei und in 70 Ländern und Regionen zu den Top Fünf gehörten. Dieses Wachstum betont Xiaomi zunehmenden Einfluss auf internationalen Märkten und eine beschleunigte Expansion in Lateinamerika, Südostasien, dem Nahen Osten und Afrika. In Lateinamerika erreichten Xiaomis Smartphone-Lieferungen erstmals die Top 2.

In den kommenden Wochen wird das Xiaomi 14T erwartet und gegen Ende des Jahres dann das Xiaomi 15 – beide Smartphone Modelle könnten den Verkauf in diesem Jahr nochmal deutlich ankurbeln.

Zuletzt aktualisiert: 22. August 2024