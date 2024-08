Xiaomi Quartalszahlen: erneut Rekord-Umsatz beim Unternehmen

Xiaomi veröffentlichte seine ungeprüften Ergebnisse für das zweite Quartal 2024. Das Unternehmen verzeichnete zum dritten Mal in Folge ein zweistelliges Umsatzwachstum im Jahresvergleich, mit einem Umsatz von 88,9 Milliarden RMB (ca. 11 Milliarden Euro), was einem Anstieg von 32 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der bereinigte Nettogewinn erreichte 6,2 Milliarden RMB, ein Zuwachs von 20,1 % im Vergleich zum Vorjahr, was das starke Wachstum hervorhebt. Die Bruttogewinnmarge blieb mit 20,7 % robust. Die drei Hauptgeschäftsbereiche von Xiaomi – Smartphones, IoT- und Lifestyle-Produkte sowie Internetdienste – übertrafen die Markterwartungen mit Umsätzen von 46,5 Milliarden RMB, 26,8 Milliarden RMB und 8,3 Milliarden RMB. Der Umsatz aus dem Smart-EV-Geschäft und anderen neuen Initiativen belief sich auf 6,4 Milliarden RMB. Die Gesamtleistung der Gruppe übertraf die Erwartungen von Analysten deutlich und leitete eine neue Phase des explosiven Wachstums ein. Das Unternehmen geht also davon aus, dass auch die kommenden Quartale ähnliche Zahlen liefern werden.

Zum 30. Juni stiegen die Barmittel von Xiaomi auf 141 Milliarden RMB, was eine solide Basis für die nachhaltige Entwicklung des Kerngeschäfts und der neuen Geschäftsbereiche darstellt und das kontinuierliche explosive Wachstum des Unternehmens unterstützt. Getrieben von anhaltenden Investitionen in grundlegende Kerntechnologien, hat Xiaomis KI-Technologie die Geschäftsentwicklung signifikant vorangetrieben, die Produktfunktionen und das intelligente Nutzererlebnis auf Xiaomi-Smartphones und -Elektrofahrzeugen verbessert und die betriebliche Effizienz der Xiaomi Smart Factory gesteigert. Es wird erwartet, dass die Weiterentwicklung des intelligenten Xiaomi-Ökosystems „Human x Car x Home“ das Geschäft weiter ankurbeln und die Nachhaltigkeit des zukünftigen Wachstums fördern wird.

Zuletzt aktualisiert: 22. August 2024