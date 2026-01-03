Clicks Communicator 5G: Das Blackberry-Feeling kehrt als Standalone-Smartphone zurück

Eigentlich ist die Marke „Clicks“ für ihre Tastatur-Hüllen bekannt. Doch nun wagt das Londoner Unternehmen den nächsten großen Schritt: Mit dem Clicks Communicator 5G erscheint ein eigenständiges Smartphone, das die goldene Ära der physischen QWERTY-Tastaturen im Jahr 2026 wieder aufleben lässt.

Hardware für Tipper: Kompakt und Taktil

Während moderne Flaggschiffe immer größer werden, setzt der Clicks Communicator auf Handlichkeit. Das Herzstück ist die physische Tastatur unter einem 4,03 Zoll großen AMOLED-Display. Trotz der kompakten Maße von ca. 130 x 78 mm und einem Gewicht von leichten 170 Gramm steckt moderne Technik im Inneren. Besonders spannend: Die Tastatur dient gleichzeitig als Trackpad zum Scrollen, und in der Leertaste verbirgt sich ein Fingerabdrucksensor.

Moderne Specs im Retro-Gewand

Unter der Haube arbeitet ein effizienter 4nm-SoC von MediaTek, der den Communicator fit für 5G macht. Clicks setzt auf Langlebigkeit und liefert das Gerät direkt mit Android 16 aus. Das Versprechen: Zwei große Android-Updates und stolze fünf Jahre Sicherheits-Patches.

Die technischen Highlights im Überblick:

Akku: 4.000 mAh (moderne Silizium-Kohlenstoff-Technologie)

4.000 mAh (moderne Silizium-Kohlenstoff-Technologie) Kameras: 50 MP Hauptkamera mit OIS für scharfe Schnappschüsse, 24 MP Frontkamera.

50 MP Hauptkamera mit OIS für scharfe Schnappschüsse, 24 MP Frontkamera. Laden: USB-C sowie kabelloses Laden via Qi2 .

USB-C sowie kabelloses Laden via . Speicher: Üppige 256 GB ab Werk.

Üppige 256 GB ab Werk. Features: Dual-SIM (Nano + eSIM), NFC für mobiles Bezahlen und Wi-Fi 6.

Fokus auf Kommunikation

Der Name ist Programm: Der Communicator soll kein „Doomscrolling-Device“ sein, sondern ein Werkzeug für Texter. Ein besonderes Gimmick ist das „Signal Light“ am Gehäuserand, das Benachrichtigungen farblich priorisiert, ohne dass man das Display aktivieren muss. Dank eines physischen Mute-Switches und eines 3,5mm-Klinkenanschlusses bedient Clicks zudem Wünsche, die bei vielen High-End-Geräten heute leer ausgehen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Clicks Communicator 5G ist ab sofort für Vorbesteller (Reservierung) zum attraktiven Preis von 399 US-Dollar gelistet. Hinzu kommen Versandkosten von etwa 30 Dollar. Die Liste der Lieferländer ist lang: Neben den USA und dem Nahen Osten wird das Gerät auch flächendeckend in Europa, einschließlich Deutschland, Österreich und der Schweiz, verfügbar sein.

Der Clicks Communicator 5G ist ein mutiges Statement gegen den Einheitsbrei der Glas-Flundern. Wer viel schreibt und ein kompaktes Zweitgerät oder ein minimalistisches Haupt-Smartphone sucht, sollte diesen Exoten definitiv im Auge behalten.