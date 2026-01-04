Motorola Signature: Das neue Gesicht der Oberklasse

Das Motorola Signature ist aktuell eines der am heißesten diskutierten Smartphones in der Tech-Welt. Es markiert den Beginn einer neuen Ära für Motorola, weg von reinen Preis-Leistungs-Modellen hin zu einer „Signature Class“, die das absolute High-End-Segment angreift.
Nachdem Motorola lange Zeit vor allem durch die Edge– und Razr-Serien bekannt war, positioniert der Hersteller mit dem Signature ein Gerät, das ursprünglich als Edge 70 Ultra gehandelt wurde. Das Rebranding unterstreicht den Anspruch, ein „Statement-Device“ zu setzen.
Die technischen Highlights im Überblick
Die von Ihnen genannten Daten zeigen ein Gerät der Superlative, das insbesondere durch seine Display-Technologie und Kamera-Hardware besticht:
- Display: Ein 6,78″ LTPO OLED mit beeindruckenden 165 Hz und einer 1.5K-Auflösung. Mit einer Spitzenhelligkeit von 6200 Nits setzt es neue Maßstäbe für die Ablesbarkeit im Freien. Geschützt wird das Panel durch Gorilla Glass Victus 2.
- Performance: Herzstück ist der brandneue Snapdragon 8 Gen 5, flankiert von LPDDR5X RAM und dem schnellen UFS 4.1 Speicher.
- Kamerasystem: Hier setzt Motorola auf Flaggschiff-Sensoren. Die Hauptkamera nutzt den 50MP Sony LYT-828 (1/1.28″), ergänzt durch eine 50MP Ultraweitwinkel-Linse und eine 50MP Periskop-Telekamera (Sony LYT-600) mit 3-fach optischem Zoom.
- Design & Akku: Trotz eines massiven 5200-mAh-Akkus ist das Gehäuse mit 6,99 mm extrem dünn und mit 186 g überraschend leicht. Geladen wird mit 90W kabelgebunden oder 50W kabellos.
- Software & Extras: Das Gerät wird direkt mit Android 16 ausgeliefert und erhält ein Update-Versprechen von 7 Jahren Sicherheits-Support. Zudem bietet es moderne Standards wie Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, einen Ultraschall-Fingerabdrucksensor und Stylus-Support.
Marktstart und Verfügbarkeit in Deutschland
Bisher ist die Informationslage für den deutschen Markt wie folgt:
- Indien-Launch: Motorola hat den offiziellen Launch für den indischen Markt bereits für den 7. Januar 2026 bestätigt. Dort dient Flipkart als exklusiver Partner.
- Deutschland-Termin: Ein offizielles Datum für Deutschland gibt es noch nicht. Historisch gesehen folgen die europäischen Flaggschiffe von Motorola jedoch oft etwa 4 bis 8 Wochen nach dem asiatischen oder indischen Release. Ein Start im Februar oder März 2026 (passend zum Mobile World Congress) ist daher sehr wahrscheinlich.
- Preisprognose: Angesichts der „Signature“-Positionierung und des Snapdragon 8 Gen 5 ist mit einer UVP im Bereich von 1.199 € bis 1.399 € zu rechnen.
Das Motorola Signature ist kein gewöhnliches Update, sondern der Versuch, Samsung und Apple im absoluten Premium-Segment direkt herauszufordern. Besonders die Kombination aus der extremen Display-Helligkeit, dem flachen Design (unter 7 mm) und dem 7-jährigen Update-Versprechen macht es zu einem der spannendsten Geräte des Jahres 2026.
