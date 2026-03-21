Xiaomi 17T-Serie: Globaler Launch steht kurz bevor – Alle Details im Überblick

Xiaomi bricht in diesem Jahr offenbar mit seiner Tradition: Während die T-Serie üblicherweise im September erscheint, deutet im Frühjahr 2026 alles auf einen deutlich vorgezogenen Release hin. Neue Zertifizierungen und Leaks aus der Lieferkette zeichnen ein klares Bild der neuen Flaggschiff-Killer. Das Standardmodell der Serie positioniert sich als leistungsstarker Allrounder mit einem Fokus auf extreme Akkulaufzeit.

Prozessor: Unter der Haube arbeitet der brandneue MediaTek Dimensity 8500 , der eine hohe Effizienz bei solider Performance im gehobenen Mittelklasse-Segment verspricht.

Unter der Haube arbeitet der brandneue , der eine hohe Effizienz bei solider Performance im gehobenen Mittelklasse-Segment verspricht. Display: Erwartet wird ein 6,59 Zoll großes 1,5K-OLED-Panel , das flach gehalten ist – ein Pluspunkt für Nutzer, die keine abgerundeten Kanten mögen.

Erwartet wird ein , das flach gehalten ist – ein Pluspunkt für Nutzer, die keine abgerundeten Kanten mögen. Akku & Laden: Das Highlight ist der massive 6.500-mAh-Akku. Damit macht das 17T einen gewaltigen Sprung nach vorne. Geladen wird weiterhin mit bewährten 67 Watt, was zwar nicht die Spitze des Marktes markiert, aber die Langlebigkeit der Zelle schont.

Xiaomi 17T Pro: Performance ohne Kompromisse

Das Pro-Modell rückt noch näher an die absolute Oberklasse heran und setzt auf maximale Rechenpower.

Chipsatz: Hier kommt der Dimensity 9500 zum Einsatz, MediaTeks Speerspitze für das Jahr 2026, gefertigt im modernsten 3nm-Verfahren.

Hier kommt der zum Einsatz, MediaTeks Speerspitze für das Jahr 2026, gefertigt im modernsten 3nm-Verfahren. Kühlung: Ein interessantes Detail betrifft das Wärmemanagement. Während das chinesische Schwestermodell (Redmi K90 Ultra) mit einem aktiven Lüfter experimentiert, wird für die globale Version des Xiaomi 17T Pro derzeit kein aktiver Lüfter erwartet. Xiaomi setzt hier vermutlich auf eine optimierte, passive Vapor-Chamber-Kühlung, um das elegante Design beizubehalten.

Ein interessantes Detail betrifft das Wärmemanagement. Während das chinesische Schwestermodell (Redmi K90 Ultra) mit einem aktiven Lüfter experimentiert, wird für die globale Version des erwartet. Xiaomi setzt hier vermutlich auf eine optimierte, passive Vapor-Chamber-Kühlung, um das elegante Design beizubehalten. Kamera: Das Pro-Modell soll zusätzlich mit einer Periskop-Telekamera ausgestattet sein, um die Lücke zur Xiaomi 17-Hauptserie zu schließen.

Die China-Wurzeln: Das Redmi K90 Ultra

Wie gewohnt dient ein Modell der Redmi-K-Serie als technische Basis. Das Redmi K90 Ultra gilt als das chinesische „FAN-Modell“. Es ist das Kraftpaket, das in China bereits für Aufsehen sorgt, insbesondere durch die Integration eines physischen Lüfters bei gleichzeitiger IP68-Zertifizierung – eine technische Meisterleistung, die für den globalen Markt im 17T Pro jedoch eventuell modifiziert wird.

Software: HyperOS 3 ab Werk

Beide Geräte werden die ersten sein, die direkt mit HyperOS 3 ausgeliefert werden. Das neue Betriebssystem basiert auf Android 16 und legt einen starken Fokus auf „Agentic AI“ – also KI-Funktionen, die proaktiv Aufgaben für den Nutzer übernehmen können, anstatt nur auf Befehle zu reagieren.

Mit der 17T-Serie liefert Xiaomi ein starkes Upgrade, das vor allem durch die enorme Akkukapazität und die neueste MediaTek-Architektur überzeugt. Der globale Launch wird für das zweite Quartal 2026 erwartet (voraussichtlich April oder Mai), was die Serie zu einem der spannendsten Frühjahrs-Releases macht.