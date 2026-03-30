Mega SIM wertet Portfolio auf: Mehr Datenvolumen für weniger Geld

Der Mobilfunkanbieter Mega SIM hat sein Tarif-Portfolio im Telefónica o2-Netz attraktiver gestaltet. Die wichtigste Neuerung betrifft den bisherigen 75-GB-Tarif: Dieser wird nicht nur auf satte 100 GB aufgestockt, sondern gleichzeitig auch im Preis gesenkt. Die größeren Tarife mit 250 GB sowie die Unlimited Flat Max bleiben hingegen unverändert im Programm.

100 GB 5G zum Sparpreis

Der neue 100-GB-Tarif bietet Nutzern schnelles 5G-Internet mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 32 Mbit/s im Upload. Zur Ausstattung gehören standardmäßig eine Allnet- und SMS-Flat sowie moderne Features wie VoLTE und WiFi-Calling. Ein besonderer Vorteil für Planer: Der Vertragsbeginn lässt sich flexibel bis zu 120 Tage in die Zukunft legen.

Interessierte haben die Wahl zwischen zwei Laufzeitmodellen:

Die 24-Monate-Variante

Wer sich länger bindet, profitiert vom günstigsten Preis. Der Tarif kostet dauerhaft 18,99 € pro Monat (statt bisher 19,99 €). Die Kündigungsfrist beträgt nach Ablauf der Mindestlaufzeit einen Monat.

Monatspreis: 18,99 €

18,99 € Anschlusspreis: 19,99 € einmalig

19,99 € einmalig Link zum Angebot: Hier abschließen

Die Flex-Variante (Monatlich kündbar)

Für maximale Unabhängigkeit sorgt die Flex-Option mit einer Kündigungsfrist von nur 14 Tagen. Hier sinkt der Preis von 21,99 € auf dauerhafte 20,99 € pro Monat.

Monatspreis: 20,99 €

20,99 € Anschlusspreis: 19,99 € einmalig

19,99 € einmalig Link zum Angebot: Hier abschließen

Mit dem Upgrade auf 100 GB bei gleichzeitiger Preissenkung positioniert Mega SIM seinen Mittelklasse-Tarif äußerst konkurrenzfähig im o2-Netz. Besonders die dauerhaft niedrige Grundgebühr macht das Angebot für preisbewusste Nutzer interessant, die ein hohes Datenvolumen benötigen.