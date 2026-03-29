OnePlus Nord CE 6 Lite: Der neue Akku-König der Mittelklasse?

OnePlus bereitet den Start seines neuesten Budget-Smartphones vor: das OnePlus Nord CE 6 Lite. Während die Vorgänger oft auf Ausgewogenheit setzten, scheint das CE 6 Lite in diesem Jahr eine klare Mission zu haben – extreme Ausdauer kombiniert mit solider Performance zu einem aggressiven Preis.

Das Display: Groß und flüssig

Das Herzstück der Frontseite bildet ein 6,7 Zoll großes LCD-Panel. Um den Preis unter der wichtigen Marke von 23.000 ₹ zu halten, verzichtet OnePlus hier zwar auf OLED, bietet dafür aber eine flüssige Bildwiederholrate von 120 Hz. Dies sorgt für eine geschmeidige Bedienung im Alltag und beim Scrollen durch soziale Medien.

Performance & Speicher

Unter der Haube verrichtet der MediaTek Dimensity 6300 seinen Dienst. Dieser Chipsatz ist für seine Energieeffizienz bekannt und bietet volle 5G-Konnektivität. Unterstützt wird der Prozessor von:

6 GB Arbeitsspeicher

128 GB internem Speicher (erweiterbar via microSD)

Diese Kombination positioniert das Gerät als zuverlässigen Begleiter für Multitasking und moderates Gaming.

Das Highlight: Ein gigantischer 7.000-mAh-Akku

Das absolute Alleinstellungsmerkmal des Nord CE 6 Lite ist zweifellos der massive 7.000-mAh-Akku. In einer Zeit, in der 5.000 mAh der Standard sind, setzt OnePlus hier neue Maßstäbe. Nutzer können bei normaler Verwendung mit einer Laufzeit von bis zu drei Tagen rechnen.

Hinweis zur Verpackung: Um die Umweltbelastung zu reduzieren und den Preis niedrig zu halten, legt OnePlus kein Ladegerät mehr in den Karton. Käufer sollten also ein vorhandenes USB-C-Netzteil nutzen oder separat eines erwerben.

Kamera und Sicherheit

Für Fotofreunde bietet das Gerät ein duales Kamerasystem:

Hauptkamera: 50 MP Sensor für scharfe Aufnahmen bei Tageslicht.

50 MP Sensor für scharfe Aufnahmen bei Tageslicht. Zusatzsensor: Ein sekundärer Sensor für Tiefeninformationen oder Makroaufnahmen.

Ein sekundärer Sensor für Tiefeninformationen oder Makroaufnahmen. Selfie-Kamera: 16 MP Frontkamera, die in einem dezenten Punch-Hole sitzt.

Die Sicherheit wird durch einen seitlich im Power-Button integrierten Fingerabdrucksensor (FS) gewährleistet, der für seine Schnelligkeit und Präzision bekannt ist.