Huawei Pura X Nachfolger: Das „Mini-Tablet“ für die Hosentasche steht bevor

Während Huawei den Smartphone-Markt 2024 und 2025 mit dem Pura X und dem Mate XT (Tri-Fold) aufgemischt hat, verdichten sich nun die Hinweise auf den Nachfolger des breiten Foldables. Neue Leaks von Insidern wie Rock Leaks und Fixed Focus zeichnen das Bild eines Geräts, das die Grenze zwischen Smartphone und Tablet endgültig verwischt.

Obwohl das Gerät intern als direkter Nachfolger gehandelt wird, deuten aktuelle Berichte darauf hin, dass Huawei die Bezeichnung Pura X2 verwerfen könnte. Spekuliert wird über den Namen Huawei Pura Fold oder Pura S, um die Eigenständigkeit des Formfaktors im Portfolio deutlicher zu unterstreichen.

Display: Vom Foldable zum Tablet

Das Hauptaugenmerk liegt auf dem extrem breiten Seitenverhältnis. Im Gegensatz zu den schmalen „Clamshell“-Designs der Konkurrenz setzt Huawei auf ein 7,69 Zoll großes WQHD+ Display im aufgeklappten Zustand.

Formfaktor: Das 16:10-Verhältnis sorgt dafür, dass das Gerät aufgeklappt eher wie ein kleines Tablet wirkt.

Das 16:10-Verhältnis sorgt dafür, dass das Gerät aufgeklappt eher wie ein kleines Tablet wirkt. Cover-Display: Der äußere Bildschirm wächst auf 5,5 Zoll an, was ihn im Vergleich zum Vorgänger deutlich nutzbarer für schnelle Eingaben macht.

Der äußere Bildschirm wächst auf an, was ihn im Vergleich zum Vorgänger deutlich nutzbarer für schnelle Eingaben macht. Multitasking: Der Fokus liegt auf einer verbesserten App-Anpassung, um das breite Display effizient für Side-by-Side-Anwendungen zu nutzen.

Hardware: Premiere für den Kirin 9030

Unter der Haube soll der neue Kirin 9030 Chip arbeiten. Dieser basiert auf einer innovativen 9-Kern-Architektur (1+4+4 Konfiguration), die speziell auf die Anforderungen von HarmonyOS 6.1 und lokale KI-Prozesse optimiert ist. Dank SMT-Unterstützung (Simultaneous Multithreading) soll das System selbst bei intensiver Nutzung extrem flüssig bleiben.

Die „Red Maple“ Kamera-Revolution

Besonders spannend ist das neue Kamera-Setup, das unter dem Codenamen „Red Maple“ läuft. Es kombiniert klassische Fotografie mit multispektraler Analyse:

50 MP Hauptkamera: Für hochauflösende Aufnahmen.

Für hochauflösende Aufnahmen. 40 MP Ultraweitwinkel: Für Panoramen und Gruppenbilder.

Für Panoramen und Gruppenbilder. 8 MP Teleobjektiv: Für optischen Zoom.

Für optischen Zoom. 1,5 MP Multispektral-Sensor: Dieser Sensor dient nicht der Bildschärfe, sondern der Farbtreue. Er analysiert das Lichtspektrum, um Hauttöne und Naturfarben so realitätsgetreu wie nie zuvor abzubilden.

Der Launch wird für April 2026 erwartet, kurz nach der Vorstellung der regulären Pura 90-Serie. Mit dem riesigen Akku (Gerüchte sprechen von bis zu 5.000 mAh Silicon-Carbon-Technik) und dem Fokus auf Produktivität positioniert Huawei das Gerät als echte Alternative für Power-User.