Das Verschwinden der Ränder: OnePlus 15T vs. OnePlus 13T

In der Welt der Kompakt-Flaggschiffe für 2026 hat OnePlus ein neues Ziel erreicht: Das „beinahe randlose“ Display. Während das letztjährige OnePlus 13T bereits für seine schmalen Ränder gelobt wurde, setzt das OnePlus 15T neue Maßstäbe in der Display-Technik.

Die Evolution der Display-Front

Das OnePlus 13T (veröffentlicht im April 2025) markierte den Übergang zu einem symmetrischeren Design mit einem flachen Display. Das neue OnePlus 15T treibt diese Philosophie nun auf die Spitze.

Feature OnePlus 13T (2025) OnePlus 15T (2026) Bezel-Dicke ca. 1,34 mm Extreme 1,1 mm Display-Typ 6,32″ LTPO AMOLED 6,32″ AMOLED (neue Generation) Refresh Rate 120 Hz 165 Hz Bauweise Flach mit Crystal Shield Ultra-flach mit Chip-Level Packaging

Warum das OnePlus 15T „randlos“ wirkt

Die Aussage, die Ränder seien beim OnePlus 15T „nicht mehr vorhanden“, ist zwar physikalisch nicht ganz korrekt, aber optisch nah an der Realität. Mit einer Dicke von lediglich 1,1 mm sind die Ränder des 15T:

Dünner als beim iPhone 17 Pro: Im direkten Vergleich schlägt das 15T die Konkurrenz von Apple deutlich.

Im direkten Vergleich schlägt das 15T die Konkurrenz von Apple deutlich. Gleichmäßig (Symmetrisch): Alle vier Seiten weisen die exakt gleiche, minimale Breite auf, was den „Full-Screen“-Effekt verstärkt.

Alle vier Seiten weisen die exakt gleiche, minimale Breite auf, was den „Full-Screen“-Effekt verstärkt. Technologischer Sprung: Dies wurde durch ein neues Chip-Level Packaging System ermöglicht, bei dem die Display-Treiber noch platzsparender unter das Panel gebogen werden.

OnePlus 13T: Der solide Vorgänger

Das OnePlus 13T war bereits ein Meilenstein für kompakte Android-Geräte. Mit einer Gehäusebreite von nur 71,7 mm und Rändern im Bereich von 1,3 bis 1,4 mm fühlte es sich sehr modern an. Doch im direkten Vergleich zum 15T wirkt das 13T fast schon „traditionell“. Der markanteste Unterschied liegt nicht nur in der Dicke, sondern in der Immersion: Beim 15T scheint das Bild regelrecht auf dem Glas zu schweben.