Xiaomi plant radikales Rebranding: „iPhone-Strategie“ soll Namens-Chaos beenden

Xiaomi bereitet laut Insiderberichten einen massiven Strategiewechsel in seiner Produktbenennung vor. Ziel ist es, die bisher oft verwirrende Nummerierung von Hardware und Software zu vereinheitlichen und sich direkt an den Branchenstandards von Apple und Samsung zu orientieren.

Nachdem Xiaomi bereits Ende 2025 die „16“ übersprungen hat, um mit der Xiaomi 17-Serie (inklusive Modellen wie dem 17 Pro Max) direkt mit dem iPhone 17 gleichzuziehen, planen die Chinesen nun den nächsten logischen Schritt für das kommende Jahr:

Hardware-Naming nach Jahreszahl: Gerüchten zufolge wird der Nachfolger der aktuellen 17er-Serie nicht „Xiaomi 18“, sondern direkt Xiaomi 26 heißen. Damit würde die Modellnummer direkt dem Erscheinungsjahr 2026 entsprechen.

Gerüchten zufolge wird der Nachfolger der aktuellen 17er-Serie nicht „Xiaomi 18“, sondern direkt heißen. Damit würde die Modellnummer direkt dem Erscheinungsjahr entsprechen. Software-Parität: Parallel dazu soll das Betriebssystem einen gewaltigen Versionssprung machen. Statt eines HyperOS 4 oder 5 wird die nächste große Iteration voraussichtlich als HyperOS 26 auf den Markt kommen.

Warum dieser radikale Schritt?

Experten sehen darin den Versuch, den „Generationen-Gap“ in der Wahrnehmung der Kunden zu schließen. Bisher wirkte ein Xiaomi 15 neben einem iPhone 17 für Laien oft wie ein älteres Modell, obwohl beide im selben Zeitraum erschienen sind.

Marktanalyse: Durch die Synchronisation von Jahr (2026), Gerätename (Xiaomi 26) und Software (HyperOS 26) schafft Xiaomi eine maximale Transparenz. Ein Käufer weiß sofort: Dieses Gerät ist das Flaggschiff des Jahres 2026 und läuft mit der aktuellsten Software desselben Jahres.

Die Umstellung betrifft nicht nur die Kernmarke:

Xiaomi 17 & 26 Serie: Die aktuelle 17er-Reihe dient als Übergang. Die 26er-Serie wird voraussichtlich die erste sein, die das neue Schema vollumfänglich nutzt.

Die aktuelle 17er-Reihe dient als Übergang. Die 26er-Serie wird voraussichtlich die erste sein, die das neue Schema vollumfänglich nutzt. Foldables: Auch beim nächsten Foldable könnte die Bezeichnung „Mix Fold 5“ zugunsten einer Einordnung in die 26er-Serie (z. B. Xiaomi 26 Fold ) fallen gelassen werden.

Auch beim nächsten Foldable könnte die Bezeichnung „Mix Fold 5“ zugunsten einer Einordnung in die 26er-Serie (z. B. ) fallen gelassen werden. HyperOS 26: Das neue System soll zudem eine „Zero-Legacy-Architektur“ einführen, die alten Ballast abwirft und tiefergehende KI-Funktionen direkt in den Kernel integriert.

Xiaomi verabschiedet sich vom Image des „Nummern-Verfolgers“ und setzt auf eine klare, fast schon aggressive Übereinstimmung mit dem Kalenderjahr. Für den globalen Markt bedeutet dies eine deutlich einfachere Orientierung, für die Konkurrenz aus Cupertino und Seoul einen noch selbstbewusster auftretenden Herausforderer, der nun auch namentlich auf Augenhöhe agiert.