iPhone 18 Pro: Apples 2nm-Durchbruch und die schrumpfende „Island“

Während die Samsung-Welt im April 2026 bereits erste Details zum S27 diskutiert, konkretisieren sich für Apple-Fans die Pläne für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max, die für den Herbst 2026 erwartet werden. Die aktuellen Berichte deuten auf eine der größten technischen Architekturanpassungen der letzten Jahre hin. Während der Release des iPhone 18 Pro noch rund fünf Monate entfernt ist, geben Leaks aus der Lieferkette (u. a. von MacRumors und Bloomberg) bereits ein detailliertes Bild der kommenden Flaggschiff-Generation ab. Apple scheint 2026 vor allem auf radikale interne Effizienz und eine subtile, aber markante Design-Änderung zu setzen.

Das Herzstück der neuen Pro-Modelle wird der A20 Pro Chip sein. Es handelt sich um den weltweit ersten Prozessor für Endverbraucher, der im hochmodernen 2nm-Verfahren bei TSMC gefertigt wird.

Leistung & Effizienz: Erste Prognosen sprechen von einer Leistungssteigerung von etwa 15 % bei einer gleichzeitigen Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 30 %.

Erste Prognosen sprechen von einer Leistungssteigerung von etwa 15 % bei einer gleichzeitigen Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 30 %. KI-Power: Durch die neue „Wafer-Level“-Bauweise (WMCM) wird der Chip kompakter und ermöglicht eine deutlich schnellere Datenverarbeitung für komplexe On-Device-KI-Features.

Ein lang gehegter Wunsch vieler Nutzer könnte in Erfüllung gehen: Die Dynamic Island soll deutlich schrumpfen.

Under-Display Face ID: Berichten zufolge ist es Apple gelungen, Teile der Face-ID-Sensorik (insbesondere den Projektor) unter das Display zu wandern lassen.

Berichten zufolge ist es Apple gelungen, Teile der Face-ID-Sensorik (insbesondere den Projektor) unter das Display zu wandern lassen. Design-Effekt: Übrig bleibt lediglich eine deutlich kleinere, kreisförmige Aussparung für die Frontkamera, was dem Bildschirm ein nahezu randloses Aussehen verleiht.

Nachdem Samsung für das S27 ähnliche Pläne verfolgt, zieht Apple beim iPhone 18 Pro (insbesondere beim Max-Modell) wohl nach:

Mechanische Blende: Die 48-MP-Hauptkamera soll erstmals eine mechanisch verstellbare Blende erhalten. Dies erlaubt es Fotografen, die Tiefenschärfe und den Lichteinfall optisch zu steuern, statt sich nur auf Software-Algorithmen zu verlassen.

Die 48-MP-Hauptkamera soll erstmals eine mechanisch verstellbare Blende erhalten. Dies erlaubt es Fotografen, die Tiefenschärfe und den Lichteinfall optisch zu steuern, statt sich nur auf Software-Algorithmen zu verlassen. Zoom-Upgrade: Spekulationen deuten auf ein neues 64-MP-Periskop-Objektiv hin, um die Lücke bei extremen Zoom-Distanzen zur Konkurrenz zu schließen.

Ein technischer Meilenstein zeichnet sich im Bereich der Funktechnik ab: Apple testet für das iPhone 18 Pro angeblich erstmals sein eigenes 5G-Modem (Codename C2). Dies soll nicht nur die Abhängigkeit von Qualcomm beenden, sondern durch die tiefe Integration in das Apple-System die Akkulaufzeit bei mobiler Datennutzung massiv verlängern.

Neue Farben: Als Highlight-Farbe für 2026 gilt aktuell ein tiefes Dunkelrot (Burgund) , das das bisherige Titan-Orange ergänzen oder ersetzen könnte. Auch „Coffee Brown“ ist im Gespräch.

Als Highlight-Farbe für 2026 gilt aktuell ein , das das bisherige Titan-Orange ergänzen oder ersetzen könnte. Auch „Coffee Brown“ ist im Gespräch. Gestaffelter Launch: Interessant ist ein Gerücht über die Veröffentlichungsstrategie: Apple könnte im September 2026 nur die Pro-Modelle (und möglicherweise ein neues faltbares „iPhone Ultra“) vorstellen, während das Standard-iPhone 18 erst im Frühjahr 2027 folgen könnte.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

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