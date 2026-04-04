Samsung Galaxy S27: Der große Umbruch für 2027 zeichnet sich ab

Während das vor wenigen Wochen erschienene Galaxy S26 noch in den Regalen glänzt, richten Technik-Analysten und Leaker ihren Blick bereits fest auf das nächste Jahr. Der April 2026 brachte eine Welle an neuen Details zum Samsung Galaxy S27, die darauf hindeuten, dass Samsung nach einer Phase der Evolution nun wieder einen echten technologischen Sprung wagt.

Nachdem die S26-Serie im Kamerabereich eher dezente Optimierungen bot, soll das S27 Ultra laut aktuellen Leaks (u. a. von IceUniverse) einen völlig neuen Hauptsensor erhalten.

ISOCELL HP6: Dieser neue 200-MP-Sensor soll trotz gleicher Auflösung durch die LOFIC-Technologie (Lateral Overflow Integration Capacitor) bestechen. Diese Technik ermöglicht einen extrem hohen Dynamikumfang und verhindert das Überstrahlen in hellen Bildbereichen – ein Problem, mit dem Smartphone-Kameras bei direktem Sonnenlicht oft zu kämpfen haben.

Dieser neue 200-MP-Sensor soll trotz gleicher Auflösung durch die (Lateral Overflow Integration Capacitor) bestechen. Diese Technik ermöglicht einen extrem hohen Dynamikumfang und verhindert das Überstrahlen in hellen Bildbereichen – ein Problem, mit dem Smartphone-Kameras bei direktem Sonnenlicht oft zu kämpfen haben. Variable Blende: Es gibt zudem Spekulationen, dass Samsung die physisch variable Blende zurückbringt, um die optische Flexibilität weiter zu erhöhen.

Ein besonderes Highlight der April-Gerüchte ist die sogenannte Polar ID. Samsung arbeitet Berichten zufolge mit dem Unternehmen Metalenz zusammen, um ein Gesichtsscansystem zu entwickeln, das auf polarisiertem Licht basiert.

Kompakter & Sicher: Das System soll nur halb so groß sein wie Apples FaceID-Hardware.

Das System soll nur halb so groß sein wie Apples FaceID-Hardware. Design-Vorteil: Da die gesamte Technik in eine herkömmliche, kleine Kamera-Aussparung passt, könnte Samsung höchste Sicherheit bieten, ohne auf ein breites „Notch“-Design oder komplexe Sensoren unter dem Display setzen zu müssen.

Unter der Haube wird für das S27 Ultra ein maßgeschneiderter Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro erwartet. Dieser Chip soll im hochmodernen 2nm-Verfahren gefertigt werden, was laut ersten Prognosen eine Leistungssteigerung von etwa 12 % bei gleichzeitig 25 % besserer Energieeffizienz verspricht.

Zudem verdichten sich die Hinweise, dass Samsung auf den neuen LPDDR6-Arbeitsspeicher setzt, der speziell für die Anforderungen lokaler KI-Anwendungen optimiert ist.

Lange Zeit wurde spekuliert, ob Samsung den S-Pen zugunsten eines dünneren Gehäuses opfern würde. Neue Berichte vom April deuten jedoch darauf hin, dass Samsung die Pläne für ein „digitizer-freies“ Display vorerst pausiert hat. Das bedeutet für Fans des Eingabestifts: Der S-Pen bleibt beim S27 Ultra höchstwahrscheinlich erhalten, da die neue, platzsparende Technologie wohl erst 2028 marktreif sein wird.

Obwohl die Gerüchteküche brodelt, müssen sich Interessenten gedulden. Die offizielle Vorstellung der Galaxy S27-Reihe wird traditionell für Januar oder Februar 2027 erwartet. Preislich dürfte sich das Basismodell bei ca. 950 Euro einpendeln, während das Ultra-Modell wohl wieder die Marke von 1.400 Euro knacken wird.