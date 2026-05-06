Samsung Galaxy A57 inkl. Buds4: Das Kraftpaket für den Alltag

Wer auf der Suche nach einem stimmigen Gesamtpaket aus moderner Technik und hochwertigem Zubehör ist, sollte diesen Deal genauer unter die Lupe nehmen. Das Samsung Galaxy A57 steht für eine Kombination aus einem großzügigen Display, einer soliden Akkulaufzeit und einer Performance, die im digitalen Alltag keine Wünsche offen lässt. Um das Erlebnis abzurunden, legt dieses Bundle die Samsung Buds4 oben drauf, die für erstklassigen, kabellosen Soundgenuss sorgen.
UPDATE mittlerweile sind die Modelle offiziell verfügbar und es gibt auch spannende Alternativen zu den Mittelklasse-Smartphones.
Der Tarif im Detail: Viel Datenvolumen zum kleinen Preis
Passend zum Hardware-Duo wird das Smartphone im Allnet L Tarif angeboten. Dieser ist ideal für Nutzer, die viel unterwegs sind und Wert auf eine stabile Verbindung legen.
- Datenvolumen: Monatlich stehen Ihnen 50 GB zur Verfügung.
- Netz: Sie profitieren vom 1&1 Netz (inklusive 5G-Unterstützung und Vodafone-Roaming in Gebieten ohne eigene Abdeckung).
- Grundgebühr: Der Tarif kostet lediglich 23,99 € monatlich (bei einer Laufzeit von 36 Monaten).
- Spar-Vorteil: Aktuell reduziert sich der Preis auf 21,99 € mtl.
- ZUM DEAL*
TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel
Die Kosten im Überblick
Das Angebot besticht nicht nur durch seine monatlichen Konditionen, sondern auch durch die niedrigen Einstiegshürden:
- Einmaliger Gerätepreis: Nur 1 €.
- Anschlusspreis: Es fällt kein Anschlusspreis an (0 €).
- ZUM DEAL*
Dieses Bundle ist ein echter Preis-Leistungs-Tipp für das Jahr 2026. Man erhält ein aktuelles Mittelklasse-Smartphone, hochwertige In-Ear-Kopfhörer und einen großzügigen 5G-Datentarif zu einer sehr fairen monatlichen Rate. Wer Wert auf Mehrwert ohne versteckte Kosten legt, ist hier genau richtig.
TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.