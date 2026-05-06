Samsung Galaxy A57 inkl. Buds4: Das Kraftpaket für den Alltag

Wer auf der Suche nach einem stimmigen Gesamtpaket aus moderner Technik und hochwertigem Zubehör ist, sollte diesen Deal genauer unter die Lupe nehmen. Das Samsung Galaxy A57 steht für eine Kombination aus einem großzügigen Display, einer soliden Akkulaufzeit und einer Performance, die im digitalen Alltag keine Wünsche offen lässt. Um das Erlebnis abzurunden, legt dieses Bundle die Samsung Buds4 oben drauf, die für erstklassigen, kabellosen Soundgenuss sorgen.

UPDATE mittlerweile sind die Modelle offiziell verfügbar und es gibt auch spannende Alternativen zu den Mittelklasse-Smartphones.

Der Tarif im Detail: Viel Datenvolumen zum kleinen Preis

Passend zum Hardware-Duo wird das Smartphone im Allnet L Tarif angeboten. Dieser ist ideal für Nutzer, die viel unterwegs sind und Wert auf eine stabile Verbindung legen.

Datenvolumen: Monatlich stehen Ihnen 50 GB zur Verfügung.

Monatlich stehen Ihnen zur Verfügung. Netz: Sie profitieren vom 1&1 Netz (inklusive 5G-Unterstützung und Vodafone-Roaming in Gebieten ohne eigene Abdeckung).

Sie profitieren vom (inklusive 5G-Unterstützung und Vodafone-Roaming in Gebieten ohne eigene Abdeckung). Grundgebühr: Der Tarif kostet lediglich 23,99 € monatlich (bei einer Laufzeit von 36 Monaten).

Der Tarif kostet lediglich (bei einer Laufzeit von 36 Monaten). Spar-Vorteil: Aktuell reduziert sich der Preis auf 21,99 € mtl.

Aktuell reduziert sich der Preis auf ZUM DEAL*

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Die Kosten im Überblick

Das Angebot besticht nicht nur durch seine monatlichen Konditionen, sondern auch durch die niedrigen Einstiegshürden:

Einmaliger Gerätepreis: Nur 1 € .

Nur . Anschlusspreis: Es fällt kein Anschlusspreis an (0 €).

Es fällt an (0 €). ZUM DEAL*

Dieses Bundle ist ein echter Preis-Leistungs-Tipp für das Jahr 2026. Man erhält ein aktuelles Mittelklasse-Smartphone, hochwertige In-Ear-Kopfhörer und einen großzügigen 5G-Datentarif zu einer sehr fairen monatlichen Rate. Wer Wert auf Mehrwert ohne versteckte Kosten legt, ist hier genau richtig.

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