Galaxy S26-Serie: Erste One UI 9 Beta-Version auf Samsung-Testservern gesichtet

Während das aktuelle Software-Jahr noch in vollem Gange ist, bereitet Samsung hinter den Kulissen bereits den nächsten großen Sprung vor. Erstmals wurden auf den internen Testservern des Herstellers Build-Nummern gesichtet, die auf eine frühe Entwicklung von One UI 9 für die kommende Galaxy S26-Serie hindeuten.

Die Entdeckung der neuen Test-Firmware sorgt in der Tech-Community für Aufsehen. Dass Samsung bereits zu diesem Zeitpunkt – weit vor dem offiziellen Launch-Fenster der nächsten Flaggschiff-Generation – an der Integration der nächsten Android-Iteration arbeitet, unterstreicht den neuen Fokus des Unternehmens auf Software-Langlebigkeit und Update-Geschwindigkeit.

Die technischen Details: Was die Build-Nummern verraten

Die gesichteten Firmware-Versionen geben Aufschluss über die Testphasen der verschiedenen Modelle innerhalb der S26-Reihe:

S948BXXU2ZZE7

S947BOXM2ZZE7

S948BXXU2BZE7

Der Buchstabe „Z“ in der Build-Nummer (hier: ZZE7) ist bei Samsung traditionell der Indikator für eine Beta-Version. Dass diese Kennung bereits jetzt auftaucht, lässt darauf schließen, dass die Entwickler bereits einen stabilen Kernel für das Galaxy S26 Ultra (Modellnummer SM-S948) und das Galaxy S26+ (Modellnummer SM-S947) kompiliert haben, um die neue Benutzeroberfläche auf der nächsten Hardware-Generation zu testen.

One UI 9: Fokus auf KI und Android 16

Obwohl offizielle Feature-Listen noch unter Verschluss gehalten werden, gilt es als sicher, dass One UI 9 auf Android 16 basieren wird. Experten erwarten folgende Schwerpunkte für das nächste große Update:

Deep AI Integration: Nach dem Erfolg von Galaxy AI in den Vorjahren wird One UI 9 voraussichtlich noch tiefergehende, systemweite KI-Automatisierungen bieten, die direkt auf den neuen Chipsätzen der S26-Serie (voraussichtlich Snapdragon 8 Gen 5 oder Exynos 2600) berechnet werden. Nahtlose Konnektivität: Verbesserungen beim Datenaustausch zwischen Smartphone, Tablet und PC stehen im Fokus, um dem Ökosystem-Gedanken von Samsung weiter Rechnung zu tragen. Design-Evolution: Nach den eher inkrementellen Änderungen der Vorversionen könnte One UI 9 wieder größere visuelle Anpassungen an den Bedienelementen und Animationen mit sich bringen.

Entwicklung schreitet rasant voran

Dass die ersten Builds bereits jetzt auf den Servern erscheinen, ist ein klares Signal: Samsung möchte die Zeitspanne zwischen dem Release von Android 16 durch Google und der eigenen Veröffentlichung so gering wie möglich halten.

Für Nutzer der aktuellen Generation ist dies ebenfalls eine gute Nachricht. Eine frühe Entwicklung für die S26-Serie bedeutet meist, dass die Beta-Phasen für die Vorgängermodelle (S25- und S24-Serie) früher als üblich starten könnten.

Fazit und Ausblick

Auch wenn die Sichtung auf den Testservern noch keinen unmittelbaren Release bedeutet, zeigt sie doch, dass der Entwicklungszyklus bei Samsung auf Hochtouren läuft. Die Galaxy S26-Serie wird voraussichtlich Anfang 2026 das Licht der Welt erblicken – mit One UI 9 als Software-Herzstück, das die Grenzen zwischen klassischem Betriebssystem und KI-Assistent weiter verschwimmen lassen dürfte.