Neuer Deal: 50“ Samsung TV mit Blau Handyvertrag zum Kampfpreis

Für alle, die ihr Heimkino-Erlebnis auf das nächste Level heben möchten, ohne das Budget zu sprengen, gibt es nun ein besonders attraktives Angebot. Der 50 Zoll Samsung TV überzeugt durch starke Kontraste, klare Farben und ein intensives Seherlebnis. Ob spannende Serienmarathons, packende Blockbuster oder die Live-Übertragung des Lieblingsvereins – dieses Gerät ist der ideale Begleiter für erstklassiges Entertainment im Wohnzimmer.

Das Angebot: Fernseher inklusive Mobilfunktarif

Dieses Bundle kombiniert modernste TV-Technik mit einem soliden Mobilfunktarif von Blau.de. Damit erhalten Sie nicht nur Hardware für Ihr Zuhause, sondern sind auch unterwegs bestens vernetzt.

Tarif: Blau Allnet S

Blau Allnet S Monatliche Gebühr: Unschlagbare 14,99 € (bei einer Laufzeit von 36 Monaten).

Unschlagbare (bei einer Laufzeit von 36 Monaten). Inklusivleistungen: Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie ein passendes Datenvolumen für den täglichen Gebrauch.

Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie ein passendes Datenvolumen für den täglichen Gebrauch. ZUM DEAL*

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Transparente Kostenstruktur

Besonders hervorzuheben ist bei diesem Deal die geringe einmalige Zuzahlung. Hier wird der Einstieg in die Samsung-Welt besonders einfach gemacht:

Einmaliger Gerätepreis: Lediglich 13 € .

Lediglich . Anschlusspreis: Dieser entfällt komplett ( 0 € ), was die Ersparnis zu Beginn zusätzlich erhöht.

Dieser entfällt komplett ( ), was die Ersparnis zu Beginn zusätzlich erhöht. ZUM DEAL*

Fazit: Ein starker Deal für Sparfüchse

Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Fernseher ist und gleichzeitig einen zuverlässigen Mobilfunktarif benötigt, findet hier ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der 50“ Samsung TV bietet die gewohnt hohe Qualität des Marktführers, während der Allnet S Tarif für eine sorgenfreie Kommunikation sorgt – und das alles für eine sehr geringe monatliche Belastung. Ein idealer Deal für alle Entertainment-Fans, die Wert auf Qualität und faire Preise legen.

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