Samsung Galaxy Watch 9 & Ultra 2: Erste Details geleakt – Design-Update und Software-Neuerungen in Sicht

Kurz vor dem erwarteten „Galaxy Unpacked“-Event im Juli 2026 sind erste konkrete Details zu Samsungs nächster Smartwatch-Generation durchgesickert. Die Leaks geben einen spannenden Ausblick auf die Galaxy Watch 9 und die Galaxy Watch Ultra 2, die technologisch wie optisch verfeinert werden sollen.

Design und Hardware: Fokus auf Evolution

Nach aktuellem Kenntnisstand plant Samsung für 2026 eine eher evolutionäre Weiterentwicklung:

Kein „Classic“-Modell: Entgegen einiger Spekulationen wird es dieses Jahr voraussichtlich keine neue „Classic“-Variante mit mechanisch drehbarer Lünette geben.

Entgegen einiger Spekulationen wird es dieses Jahr voraussichtlich keine neue „Classic“-Variante mit mechanisch drehbarer Lünette geben. Galaxy Watch Ultra 2: Das Ultra-Modell erhält ein leicht angepasstes, etwas „kastigeres“ Design mit schmaleren Bildschirmrändern. Ein markantes Detail bleibt der Quick Button , dessen orangefarbene Gestaltung jedoch dezent überarbeitet wurde: Statt einer komplett orangen Fläche ziert den Button nun ein auffälligerer oranger Rand.

Das Ultra-Modell erhält ein leicht angepasstes, etwas „kastigeres“ Design mit schmaleren Bildschirmrändern. Ein markantes Detail bleibt der , dessen orangefarbene Gestaltung jedoch dezent überarbeitet wurde: Statt einer komplett orangen Fläche ziert den Button nun ein auffälligerer oranger Rand. Farbvarianten: Die neue Generation soll in den Farben Schwarz, Silber und Beige erscheinen.

Software-Update: One UI 9 Watch bringt frischen Wind

Die größten Änderungen finden sich offenbar auf der Software-Ebene. Mit One UI 9 Watch (basierend auf Wear OS 7) führt Samsung eine umfassende optische und funktionale Überarbeitung ein:

Frische UI-Elemente: Nutzer dürfen sich auf ein neues 3D-Icon-System freuen, das die Benutzeroberfläche moderner und tiefer wirken lässt. Auch die Galaxy Wearable App wurde grundlegend neugestaltet.

Nutzer dürfen sich auf ein neues 3D-Icon-System freuen, das die Benutzeroberfläche moderner und tiefer wirken lässt. Auch die wurde grundlegend neugestaltet. Optimiertes Health-Tracking: Neben einem aktualisierten Interface für EKG-Messungen erhält auch die Samsung Health-App ein frisches Layout.

Neben einem aktualisierten Interface für EKG-Messungen erhält auch die Samsung Health-App ein frisches Layout. Intelligente Personalisierung: Die Zifferblätter werden adaptiver und bieten neue Möglichkeiten. Ein besonderes Highlight ist die Integration von KI-gestützten Hintergründen, bei denen sich die Uhrzeitanzeige nun dynamisch um Personen oder Haustiere auf dem Wallpaper anpasst.

Neue Features für Outdoor-Fans (Ultra-Modell)

Die Galaxy Watch Ultra 2 scheint speziell für Outdoor-Enthusiasten neue Werkzeuge an Bord zu haben:

Waypoints & Backtrack: Neue Funktionen zur Wegpunkt-Navigation und eine „Backtrack“-Unterstützung sollen Wanderern helfen, sicher zum Ausgangspunkt zurückzufinden.

Neue Funktionen zur Wegpunkt-Navigation und eine „Backtrack“-Unterstützung sollen Wanderern helfen, sicher zum Ausgangspunkt zurückzufinden. Verbesserte Navigation: Die allgemeinen Outdoor-Navigationswerkzeuge wurden laut Leaks signifikant verbessert.

Fazit und Ausblick

Samsung scheint den Fokus 2026 auf die Verfeinerung des Nutzererlebnisses zu legen. Während die Hardware-Ästhetik der Vorjahre beibehalten wird, könnten die Software-Neuerungen – insbesondere durch die tiefere Integration von KI-Funktionen und die neue Optik – für ein deutlich moderneres Gefühl am Handgelenk sorgen.

Die offizielle Vorstellung der neuen Wearables wird für das Galaxy Unpacked Event am 22. Juli 2026 erwartet, wo Samsung auch seine neueste Generation faltbarer Smartphones präsentieren dürfte.