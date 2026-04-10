Großoffensive bei Samsung: One UI 8.5 Beta-Welle erreicht die Galaxy-Flaggschiffe

Samsung hat am 9. April 2026 die nächste Phase seines umfassenden Beta-Programms für die neue Benutzeroberfläche One UI 8.5 eingeleitet. Die Verteilung der Testsoftware nimmt massiv an Fahrt auf, wobei der Fokus sowohl auf der Perfektionierung für aktuelle Spitzenmodelle als auch auf der Ausweitung auf ältere Generationen liegt.

Die S25-Serie kurz vor der Ziellinie: Beta 9 ist da

Für die Nutzer der Galaxy S25-Serie (S25, S25+ und S25 Ultra) rückt der finale Release von One UI 8.5 in greifbare Nähe. Mit dem nun veröffentlichten Beta-Update 9 konzentriert sich Samsung primär auf den Feinschliff.

Fehlerbehebung: Laut Changelog wurden kleinere Anzeigefehler beim Always-On-Display (AOD) und Darstellungsprobleme der Benachrichtigungskarten im Querformat behoben.

Laut Changelog wurden kleinere Anzeigefehler beim Always-On-Display (AOD) und Darstellungsprobleme der Benachrichtigungskarten im Querformat behoben. Stabilität: Beta 9 gilt als sogenannter „Release Candidate“. Experten erwarten, dass dies eine der letzten Testversionen vor dem stabilen Rollout ist, der für Ende April oder Anfang Mai 2026 prognostiziert wird.

S24-Serie macht Boden gut: Release von Beta 2

Besitzer eines Modells der Galaxy S24-Reihe erhalten ab sofort Zugriff auf die zweite Beta-Version. Nachdem der Startschuss für diese Generation erst im März fiel, bringt Beta 2 signifikante Verbesserungen:

Performance: Optimierungen am System-Kernel sorgen für flüssigere Animationen beim Multitasking.

Optimierungen am System-Kernel sorgen für flüssigere Animationen beim Multitasking. KI-Features: Erste Anpassungen an den „Galaxy AI“-Funktionen wurden integriert, um die Kompatibilität mit den neuen Sprachmodellen von 2026 zu verbessern.

Erste Anpassungen an den „Galaxy AI“-Funktionen wurden integriert, um die Kompatibilität mit den neuen Sprachmodellen von 2026 zu verbessern. Verfügbarkeit: Die Beta 2 wird zeitgleich in Kernmärkten wie Südkorea, den USA, Deutschland und dem Vereinigten Königreich ausgerollt.

Überraschung für Bestandskunden: S23-Serie startet ins Beta-Programm

Die wohl wichtigste Nachricht für viele Samsung-Fans ist der offizielle Start des Beta-Programms für die Galaxy S23-Serie. Nachdem erste Test-Builds bereits Anfang April auf den Servern gesichtet wurden, öffnet Samsung nun die Tore für registrierte Nutzer.

Modell-Reihe Aktueller Status Nächster Schritt Galaxy S25 Beta 9 (aktiv) Stabile Version (ca. Mai 2026) Galaxy S24 Beta 2 (aktiv) Beta 3 (Erwartet Ende April) Galaxy S23 Beta 1 (Start) Feedback-Phase & Beta 2

Was Nutzer wissen müssen: Mit One UI 8.5 hält unter anderem die erweiterte AirDrop-Unterstützung via Quick Share Einzug, die einen plattformübergreifenden Datenaustausch erleichtert. Wer teilnehmen möchte, kann sich über die Samsung Members App registrieren. Da es sich um Vorabsoftware handelt, wird dringend empfohlen, vor der Installation eine vollständige Datensicherung durchzuführen. Neben den S-Klassen wurden im Rahmen dieser „Wave 2“ auch das Galaxy S25 FE sowie die faltbaren Modelle Z Fold6 und Z Flip6 in die aktuelle Testphase aufgenommen.