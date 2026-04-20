Strategische Allianz: Google und Marvell planen neue KI-Chips

Im Wettrüsten um die Vorherrschaft bei Hardware für Künstliche Intelligenz (KI) setzt Google offenbar auf eine vertiefte Partnerschaft mit dem Halbleiterspezialisten Marvell Technology. Einem Bericht des Technologieportals The Information zufolge verhandelt die Alphabet-Tochter derzeit über die Entwicklung von zwei neuen, hocheffizienten Prozessortypen.

Die Kooperation konzentriert sich laut Insiderberichten auf zwei spezifische Hardware-Komponenten, die darauf ausgelegt sind, die Effizienz von Googles Rechenzentren massiv zu steigern:

Speicherprozessoren für TPUs: Ein neuer Chip soll die bestehenden Tensor Processing Units (TPUs) unterstützen, indem er den Datentransfer optimiert und Flaschenhälse bei der Speicherverwaltung minimiert. Spezialisierte KI-TPU: Ergänzend dazu arbeiten die Partner an einer völlig neuen TPU-Generation, die von Grund auf für die Anforderungen modernster Large Language Models (LLMs) konzipiert wurde.

Obwohl offizielle Stellungnahmen beider Konzerne noch ausstehen, unterstreicht dieser Schritt Googles Bestreben, die vertikale Integration seiner Hardware-Infrastruktur voranzutreiben.

Unabhängigkeit von Nvidia als oberstes Ziel

Hinter der Entwicklung steht ein klarer strategischer Kalkül: Die Verringerung der Abhängigkeit von Nvidia. Aktuell dominieren die Grafikprozessoren (GPUs) des Marktführers Nvidia den Sektor für das Training von KI-Modellen.

Hintergrund: Während GPUs als Generalisten für verschiedenste grafische und mathematische Berechnungen gelten, sind TPUs (Tensor Processing Units) spezialisierte ASICs (Application-Specific Integrated Circuits). Sie sind exakt auf die Matrix-Berechnungen zugeschnitten, die für maschinelles Lernen notwendig sind, was sie im Idealfall schneller und energiesparender macht als Standard-Chips.

Cloud-Sparte als Wachstumsmotor

Für Google ist die Chip-Eigenentwicklung längst kein reines Forschungsprojekt mehr. Die Verfügbarkeit leistungsstarker TPUs in der Google Cloud ist zu einem zentralen Verkaufsargument für Unternehmenskunden geworden. Indem der Konzern eigene Hardware anbietet, kann er:

Die Betriebskosten für KI-Dienste senken.

für KI-Dienste senken. Maßgeschneiderte Performance für hauseigene Modelle wie „Gemini“ liefern.

für hauseigene Modelle wie „Gemini“ liefern. Sich im hart umkämpften Cloud-Markt gegenüber Konkurrenten wie Microsoft (Azure) und Amazon (AWS) differenzieren.

Sollten die Verhandlungen mit Marvell erfolgreich sein, könnte dies den Druck auf etablierte Chiphersteller erhöhen. Für Anleger bleibt spannend, ob Google durch diese Effizienzgewinne seine Margen im Cloud-Geschäft weiter ausbauen kann, während es gleichzeitig den technologischen Vorsprung im KI-Bereich absichert.