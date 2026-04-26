Wilde Spekulationen: Curved-Display für das iPhone 20?

Ein Hauch von Science-Fiction weht durch die Gerüchteküche: Zum 20. Jubiläum des iPhones im Jahr 2027 plant Apple offenbar nichts Geringeres als eine Design-Revolution. Neue Leaks deuten auf ein Display hin, das physische Grenzen verschwinden lässt.

Das „Equal-Depth Quad-Curved“ Display

Das Herzstück des kommenden Flaggschiffs soll ein radikal neues OLED-Panel sein. Während klassische „Waterfall“-Displays oft für Fehleingaben und Bildverzerrungen kritisiert wurden, setzt Apple laut aktuellen Leaks auf sogenannte Micro-Curves.

Bezel-loser Look: Das Display soll sich an allen vier Kanten (oben, unten, links, rechts) minimal über den Rand wölben. Das Ziel: Ein Gehäuse, das fast vollständig aus Glas besteht und keine sichtbaren Ränder mehr besitzt.

Das Display soll sich an allen vier Kanten (oben, unten, links, rechts) minimal über den Rand wölben. Das Ziel: Ein Gehäuse, das fast vollständig aus Glas besteht und keine sichtbaren Ränder mehr besitzt. Haptik: Diese sanften Rundungen sollen Wischgesten vom Rand natürlicher wirken lassen und das Gerät „weicher“ in der Hand liegen lassen.

Die Technik hinter dem Glas: Dünner, Heller, Effizienter

Um dieses Design zu realisieren, arbeitet Apple eng mit Samsung Display zusammen. Dabei kommen zwei Schlüsseltechnologien zum Einsatz:

Pol-less OLED (COE-Technologie): Durch das Entfernen der herkömmlichen Polarisationsschicht und den Einsatz von Color Filter on Encapsulation kann das Display deutlich dünner gebaut werden. Dies spart Platz für den Akku und erhöht gleichzeitig die Helligkeit um bis zu 20 % bei geringerem Energieverbrauch. Lichtdiffusionsschicht: Eine neue, kraterförmige Struktur unter dem Glas soll dafür sorgen, dass die Helligkeit auch an den gebogenen Rändern absolut gleichmäßig bleibt.

Das Ende der Dynamic Island?

Das langfristige Ziel von Apple ist das „Single Slab of Glass“ – eine einzige, nahtlose Glasscheibe ohne Unterbrechungen.

Under-Display Face ID: Es gilt als wahrscheinlich, dass die Sensoren für die Gesichtserkennung 2027 komplett unter das Display wandern.

Es gilt als wahrscheinlich, dass die Sensoren für die Gesichtserkennung 2027 komplett unter das Display wandern. Die Kamera-Herausforderung: Während Face ID unter dem Glas als gesetzt gilt, ist die Selfie-Kamera schwieriger umzusetzen. Aktuelle Prototypen testen eine „Under-Display Camera“ (UDC). Sollte die Bildqualität noch nicht Apples hohen Ansprüchen genügen, könnte ein minimales „Punch-Hole“ als Übergangslösung bleiben – oder das Jubiläumsmodell exklusiv die erste marktreife UDC-Lösung erhalten.

Zusammenfassung der Spezifikationen

Feature Erwartete Umsetzung (Leak-Status 2026) Panel-Typ Quad-curved Micro-OLED (Samsung) Design All-Glas-Gehäuse, nahezu 100% Screen-to-Body-Ratio Biometrie Face ID unsichtbar unter dem Panel Besonderheit Wegfall der Polarisationsschicht für mehr Effizienz Release Voraussichtlich September 2027

Sollten sich die Leaks bewahrheiten, wird das iPhone 20 (oder iPhone XX) ein ähnlicher Meilenstein wie das iPhone X im Jahr 2017. Es markiert das Ende der Ära von sichtbaren Rahmen und Notch-Ausschnitten. Doch bis dahin bleibt abzuwarten, wie Apple die physikalischen Hürden der Under-Display-Kamera und die Sturzfestigkeit eines rundum verglasten Geräts meistert.