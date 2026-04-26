Nothing Phone 4a Pro: Nutzer berichten über WiFi-Probleme und Glyph-Bugs

Das Nothing Phone 4a Pro ist erst seit wenigen Wochen auf dem Markt, doch in Technik-Foren und sozialen Medien mehren sich Berichte über Kinderkrankheiten. Während das neue Aluminium-Unibody-Design viel Lob erntet, scheinen Software-Instabilitäten bei einigen Nutzern die Freude am Gerät zu trüben.

Obwohl das Gerät mit dem neuen Snapdragon 7 Gen 4 und Android 16 eigentlich flüssig laufen sollte, klagen erste Besitzer über spezifische Mängel:

1. Instabiles WLAN-Signal

Einige Nutzer berichten, dass das WiFi-Signal ungewöhnlich schwach ist, selbst wenn sie sich in der Nähe des Routers befinden. In manchen Fällen schaltet sich das WLAN-Modul sogar ohne Vorwarnung komplett ab. Dies deutet auf einen Optimierungsbedarf bei den Netzwerktreibern unter Nothing OS hin.

2. Signalabfälle während Telefonaten

Besonders ärgerlich: Die Mobilfunkverbindung scheint instabil zu werden, sobald ein Anruf gestartet wird. Nutzer berichten von drastisch sinkenden Empfangsbalken (Signal Drops), was zu Gesprächsabbrüchen oder schlechter Sprachqualität führen kann.

3. Glyph-Interface reagiert träge

Das Markenzeichen von Nothing, das Glyph-Lichtsystem, bereitet ebenfalls Sorgen. Nutzer geben an, dass sie den Schalter in den Einstellungen oft zweimal ein- und ausschalten müssen, bevor die LEDs auf Benachrichtigungen oder Anrufe reagieren. Hier scheint ein Bug in der Synchronisation zwischen Hardware-Ansteuerung und Software vorzuliegen.

4. App-Abstürze

Zusätzlich werden vereinzelt App-Crashes gemeldet. Dies könnte mit der frühen Version von Android 16 zusammenhängen, auf der das Phone 4a Pro basiert, oder an noch nicht optimierten Hintergrundprozessen der TrueLens Engine 4 liegen.

Bisher hat Nothing noch kein offizielles Statement abgegeben, arbeitet aber erfahrungsgemäß schnell an „Hotfix“-Updates. Bis dahin helfen oft folgende Schritte:

Cache leeren: Gehe zu Einstellungen > Apps > Alle Apps und leere bei abstürzenden Programmen den Cache und den Speicherinhalt.

Gehe zu Einstellungen > Apps > Alle Apps und leere bei abstürzenden Programmen den Cache und den Speicherinhalt. Netzwerkeinstellungen zurücksetzen: Bei WiFi-Problemen kann es helfen, die WLAN- und Bluetooth-Einstellungen unter System > Optionen zum Zurücksetzen neu zu initialisieren.

Bei WiFi-Problemen kann es helfen, die WLAN- und Bluetooth-Einstellungen unter System > Optionen zum Zurücksetzen neu zu initialisieren. Glyph-Neustart: Ein kompletter Neustart des Geräts (Power-Taste + Lauter-Taste) behebt oft temporäre Fehler in der Glyph-Ansteuerung.

Ein kompletter Neustart des Geräts (Power-Taste + Lauter-Taste) behebt oft temporäre Fehler in der Glyph-Ansteuerung. Updates prüfen: Schau regelmäßig unter Einstellungen > System > Systemupdate nach, ob Nothing bereits das nächste Bugfix-Paket ausgerollt hat.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass brandneue Geräte kurz nach dem Launch mit kleinen Fehlern zu kämpfen haben. Da die Probleme jedoch zentrale Funktionen wie das Telefonieren und WLAN betreffen, steht Nothing unter Zugzwang, zeitnah ein stabiles Update zu liefern.