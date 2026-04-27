Samsungs Design-Revolution: Das S27 Ultra mit der kleinsten Punch-Hole-Kamera der Welt?

In der Gerüchteküche brodelt es: Samsung könnte mit dem kommenden Galaxy S27 Ultra eine optische Sensation planen. Der Schlüssel dazu liegt offenbar in der Display-Technologie der Foldable-Sparte. Sollte Samsung die Frontkamera-Module des Galaxy Fold8 und Wide Fold8 in sein Flaggschiff-Smartphone integrieren, stünde uns ein beeindruckender Design-Sprung bevor.

Das Herzstück dieser Spekulation ist eine unglaublich winzige Lochstanzung (Punch-Hole). Mit einem Durchmesser von gerade einmal 2,5 mm wäre diese Kamera im Display kaum noch wahrnehmbar.

Zum Vergleich: Aktuelle Standard-Lochkameras wirken daneben fast klobig. Eine Reduzierung auf dieses Maß würde das S26 Ultra zum Rekordhalter machen:

Titelträger: Es wäre potenziell das Smartphone mit der kleinsten Lochkamera der Welt .

Es wäre potenziell das Smartphone mit der . Immersives Erlebnis: Das Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse (Screen-to-Body-Ratio) würde optimiert, ohne die Bildqualität durch eine Kamera unter dem Display (UDC) zu beeinträchtigen, die oft noch mit Trübungen zu kämpfen hat.

Konzept des neuen Punch-Holes:

Warum die Fold8-Technik?

Die Foldable-Serie dient Samsung oft als Pionier für Platzersparnis. Da bei faltbaren Geräten jedes Zehntelmillimeter im Gehäuse zählt, sind die dort verwendeten Sensoren auf maximale Kompaktheit getrimmt. Die Übertragung dieser Technik auf die S-Klasse wäre ein logischer Schritt, um das Design zu verfeinern, während die Hardware-Power des Ultra-Modells erhalten bleibt.

Technischer Ausblick und Ergänzungen

Sollte Samsung diesen Weg gehen, ergeben sich weitere interessante Möglichkeiten für das S26 Ultra:

Symmetrie-Perfektion: Ein kleineres Kameraloch erlaubt es Samsung, die Ränder (Bezels) noch gleichmäßiger zu gestalten, was den hochwertigen Look des flachen Displays unterstreicht. Sensorgüte: Die Herausforderung für Samsung wird sein, trotz der geringen Größe von 2,5 mm eine hohe Lichtausbeute zu garantieren. Erwartet wird hier ein hocheffizienter neuer Sensor, der speziell für kleine Öffnungen optimiert wurde. Ästhetik-Vorsprung: Während Mitbewerber noch auf größere Ausschnitte oder pillenförmige Aussparungen setzen, würde Samsung mit diesem minimalistischen Ansatz ein klares Statement für Eleganz setzen.

Wenn das Galaxy S27 Ultra tatsächlich die Kamera-Technik des Fold8 übernimmt, wird das Display zum nahezu ungestörten Fenster. Für Nutzer, die Wert auf maximale Ästhetik legen, ohne die Kompromisse einer Under-Display-Kamera eingehen zu wollen, wäre dies der ideale Mittelweg. Das S27 Ultra könnte so nicht nur ein technisches Kraftpaket, sondern auch ein Design-Meilenstein des Jahres 2027 werden.