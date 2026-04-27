Facebook-Störung auf Android: App-Abstürze verärgern Nutzer weltweit

Seit gestern häufen sich die Berichte über massive Probleme mit der Facebook-App auf Android-Geräten. Zahlreiche Anwender berichten, dass die Anwendung reproduzierbar abstürzt, sobald bestimmte Funktionen genutzt werden.

Das Fehlerbild scheint weitreichend zu sein. Nutzer berichten in sozialen Netzwerken wie Reddit und X sowie auf Störungsportalen, dass die App in folgenden Situationen unmittelbar schließt:

Reels: Das Antippen oder Scrollen durch Kurzvideos führt oft zum sofortigen Beenden der App.

Das Antippen oder Scrollen durch Kurzvideos führt oft zum sofortigen Beenden der App. Interaktionen: Beim Öffnen von Kommentarspalten oder dem Liken von Beiträgen friert die Anwendung ein oder stürzt ab.

Beim Öffnen von Kommentarspalten oder dem Liken von Beiträgen friert die Anwendung ein oder stürzt ab. Video-Wiedergabe: Das Abspielen von regulären Videos im Feed scheint ebenfalls eine Fehlerquelle zu sein.

Oft erscheint dabei eine Systemmeldung mit dem Hinweis: „Facebook wurde beendet“ oder „Etwas ist schiefgelaufen“.

Interessanterweise konzentrieren sich die Berichte fast ausschließlich auf die Android-Version der App. Bisher gibt es keine nennenswerten Anzeichen dafür, dass iPhone- oder iPad-Nutzer (iOS) unter denselben Instabilitäten leiden. Dies deutet darauf hin, dass ein fehlerhaftes Update im Google Play Store oder ein Problem mit der Android-spezifischen API von Meta die Ursache sein könnte.

Was Nutzer jetzt tun können

Meta hat das Problem bisher noch nicht offiziell bestätigt, arbeitet jedoch erfahrungsgemäß bereits im Hintergrund an einer Lösung. Falls Sie betroffen sind, können folgende Schritte helfen:

Browser nutzen: Weichen Sie vorübergehend auf die mobile Webseite ( m.facebook.com ) aus. Diese ist von den App-Abstürzen nicht betroffen. Cache leeren: Gehen Sie in die Android-Einstellungen unter Apps > Facebook > Speicher und wählen Sie „Cache leeren“. Dies kann kleinere Software-Konflikte lösen. Facebook Lite: Als schlankere Alternative kann die offizielle App Facebook Lite installiert werden, die oft stabiler läuft, wenn die Haupt-App Probleme macht. Updates prüfen: Schauen Sie regelmäßig im Google Play Store nach einem verfügbaren Bugfix-Update.

Wer heute auf Facebook unterwegs ist und ein Android-Smartphone nutzt, braucht starke Nerven. Da die Störung global aufzutreten scheint, ist mit einer zeitnahen Korrektur durch ein serverseitiges Update oder eine neue App-Version zu rechnen.