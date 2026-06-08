Erster Blick auf das Galaxy S26 FE: Leak enthüllt Prozessor und neues Kamera-Design

Samsungs beliebte „Fan Edition“ geht in die nächste Runde. Durch einen frischen Leak der Tech-Plattform 9to5Google sind erste handfeste Details zum kommenden Samsung Galaxy S26 FE aufgetaucht. Ein Eintrag bei der Zertifizierungsbehörde WPC (Wireless Power Consortium) liefert dabei nicht nur technische Spezifikationen, sondern auch ein erstes reales Bild des neuen Modells.

Die Fan-Edition-Modelle von Samsung sind traditionell dafür bekannt, Oberklasse-Leistung zu einem attraktiveren Preis anzubieten. Um diesen Preispunkt zu halten, greift der südkoreanische Hersteller beim Prozessor üblicherweise auf die Flaggschiff-Technologie der unmittelbaren Vorgängergeneration zurück. Dieser Linie bleibt Samsung auch beim S26 FE treu.

Im Inneren des Smartphones (Modellnummer SM-S741) wird der Exynos 2500 zum Einsatz kommen. Der hauseigene Prozessor bietet eine starke Performance, bleibt jedoch erwartungsgemäß ein kleines Stück hinter dem aktuelleren Exynos 2600 der regulären S26-Geschwister zurück. Flankiert wird der Chipsatz von 8 GB Arbeitsspeicher (RAM). Während die Hauptreihe mittlerweile standardmäßig mit mehr Speicher aufwartet, dürften die 8 GB für die allermeisten Alltagsanwendungen und flüssiges Multitasking im FE-Modell absolut ausreichen.

Software-Fokus: One UI 9 und Android 17

Besonders spannend ist der Blick auf die Software-Roadmap. Laut den Berichten von 9to5Google wird das Galaxy S26 FE direkt ab Werk mit Android 17 und Samsungs angepasster Benutzeroberfläche One UI 9 ausgeliefert. Das Gerät wird damit eines der ersten Smartphones am Markt sein, das nativ mit der neuen Betriebssystem-Generation an den Start geht. Käufer dürfen sich zudem auf Samsungs langfristige Update-Garantie freuen.

Neues, leicht „eigenwilliges“ Kamera-Design

Der WPC-Eintrag enthüllt auch eine optische Veränderung auf der Rückseite. Das Galaxy S26 FE verabschiedet sich vom komplett flachen Gehäuserücken der Vorgänger und spendiert den drei vertikal angeordneten Linsen ein markanteres, angehobenes Kamera-Element (ähnlich der Galaxy Z-Fold-Reihe).

Experten bezeichnen die Platzierung im Leak jedoch als etwas „gewöhnungsbedürftig“: Das Kameramodul ist extrem nah an den oberen und linken Gehäuserand gerückt, was dem Smartphone einen asymmetrischen, beinahe verschobenen Look verleiht.

Erwartete Key-Specs im Überblick

Zusammen mit den Daten früherer Leaks zeichnet sich für das kommende Kompakt-Flaggschiff folgendes Gesamtbild ab:

Feature Erwartete Spezifikation Display 6,7 Zoll Dynamic AMOLED 2X (120 Hz, ca. 1.900 Nits) Prozessor Samsung Exynos 2500 Arbeitsspeicher 8 GB RAM Speicherplatz 128 GB / 256 GB / 512 GB (nicht erweiterbar) Software One UI 9 auf Basis von Android 17 Akku & Laden ca. 4.900 mAh (45W kabelgebunden / 25W kabellos via Qi2)

Release-Zeitfenster

Da das Gerät bereits die ersten offiziellen Zertifizierungsstellen durchläuft, verdichten sich die Zeichen für einen baldigen Launch. Branchenkenner rechnen mit einer offiziellen Vorstellung des Galaxy S26 FE im Spätsommer, voraussichtlich im August oder September 2026.