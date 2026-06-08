Samsung Galaxy S26 FE: Kamera-Design sorgt bereits für Kritik

Die Gerüchteküche brodelt, und erste handfeste Leaks liefern ein klares Bild davon, wie Samsungs nächster Preis-Leistungs-Kracher, das Galaxy S26 FE (Fan Edition), aussehen wird. Jüngst aufgetauchte Zertifizierungsbilder der Wireless Power Consortium (WPC) sowie Leaks von Schutzhüllen-Herstellern zeigen: Samsung bricht mit einer langjährigen Designtradition. Im Fokus der Diskussionen steht dabei fast ausschließlich ein Element – das neue Kameramodul.

Der große Design-Wechsel: Abschied von den einzelnen Linsen

In den letzten Jahren setzte Samsung über fast alle Smartphone-Klassen hinweg auf einen sehr minimalistischen Look: einzeln aus der Rückseite herausragende Kameralinsen, auch bekannt als „Floating Camera“-Design.

Beim Galaxy S26 FE verabschiedet sich Samsung nun offenbar von diesem Konzept. Die drei vertikal angeordneten Linsen wandern stattdessen in einen zusammenhängenden, pillenförmigen Kamerablock (von Insidern auch als „Ampel-Design“ bezeichnet), der als markante Insel aus der Rückseite hervorsteht. Der LED-Blitz wandert dafür leicht nach rechts außerhalb dieses Blocks. Zudem fällt auf, dass das Modul extrem nah an den oberen und linken Gehäuserand gerückt ist.

Das sagen die Experten: Annäherung an die Flaggschiffe

Unter Branchen-Insidern und Tech-Experten wird das neue Design intensiv analysiert. Die Meinungen sind gespalten, tendieren jedoch zu einer pragmatischen Sichtweise:

Die Foldable-Designsprache: Experten von Plattformen wie India Today und SamMobile betonen, dass das S26 FE damit optisch stark an die teureren Foldables der Marke, wie das Galaxy Z Fold, angepasst wird. Dies könnte der Fan-Edition einen eigenständigeren und „teureren“ Look verpassen.

Experten von Plattformen wie India Today und SamMobile betonen, dass das S26 FE damit optisch stark an die teureren Foldables der Marke, wie das Galaxy Z Fold, angepasst wird. Dies könnte der Fan-Edition einen eigenständigeren und „teureren“ Look verpassen. Kritik an der Platzierung: Bemängelt wird von einigen Testern die extreme Randplatzierung des Moduls. Das wirke optisch nicht ganz so symmetrisch und ausbalanciert wie beim regulären Galaxy S26.

Bemängelt wird von einigen Testern die extreme Randplatzierung des Moduls. Das wirke optisch nicht ganz so symmetrisch und ausbalanciert wie beim regulären Galaxy S26. Vorteil beim Wackeln: Ein technischer Pluspunkt der zusammenhängenden Kamerainsel: Auf dem Tisch liegende Smartphones kippeln beim Tippen meist deutlich weniger, als wenn drei Linsen asymmetrisch einzeln hervorstehen.

Das sagen die Fans: Enttäuschung über das „Klobige“

In den sozialen Netzwerken und Community-Foren (wie Reddit oder den TechRadar-Kommentaren) stieß das neue Design zunächst auf gemischte Gefühle – mit einem Hang zur Enttäuschung:

„Das minimalistische Design mit den einzelnen Linsen war der Grund, warum ich Samsung optisch vor Apple oder Google bevorzugt habe. Dieser neue Block sieht klobig aus.“ – so der Tenor vieler enttäuschter Nutzer.

Viele Fans schätzten gerade die optische Ruhe der Rückseite älterer Modelle. Die neue, wuchtige Insel wird von vielen als Rückschritt empfunden. Einzig die Tatsache, dass sich das FE-Modell dadurch optisch klarer vom normalen Galaxy S26 unterscheidet, wird von einigen Usern positiv hervorgehoben.

Technische Einordnung: Was steckt im neuen Modul?

Trotz des veränderten Gehäuses bleibt die Kameratechnik laut aktuellen Informationen bodenständig. Samsung setzt beim S26 FE voraussichtlich auf das bewährte Trio:

50 MP Hauptkamera

12 MP Ultraweitwinkel

8 MP Teleobjektiv (3x optischer Zoom)

Es handelt sich hierbei also primär um eine optische Neuausrichtung und weniger um eine Revolution der Foto-Hardware.

Das Samsung Galaxy S26 FE spaltet die Gemüter. Während Experten den Schritt als logische Evolution sehen, um die Designlinien innerhalb des Samsung-Portfolios zu vereinheitlichen, trauern viele Fans dem eleganten, cleanen Look der Einzel-Linsen hinterher. Ob das neue „Ampel-Modul“ am Ende ein Erfolg wird, dürfte maßgeblich davon abhängen, wie gut sich das Smartphone letztlich mit einer Schutzhülle nutzen lässt.