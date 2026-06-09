Apple zündet die nächste Stufe: Das kann das völlig neue „Siri AI“

Auf seiner Worldwide Developers Conference (WWDC26) hat Apple ein massives Software-Update angekündigt. Im Zentrum der kommenden Systemgenerationen (iOS 27, macOS 27 und Co.) steht eine tiefgreifende Evolution der hauseigenen KI: Siri AI. Der Sprachassistent wurde von Grund auf überarbeitet und ist nun deutlich schlauer, kontextbewusster und tiefer in die Apple-Plattformen integriert als je zuvor.

Die wichtigsten Neuerungen von Siri AI

Siri AI verlässt das rein reaktive Modell der Vergangenheit und wird zu einem echten, proaktiven Alltagsbegleiter, der Apples Ökosystem nahtlos miteinander verknüpft.

1. Volles Bewusstsein für den Bildschirminhalt

Siri AI versteht endlich, was der Nutzer gerade auf dem Display sieht. Sieht man sich beispielsweise das Foto eines Gerichts in der Kamera-App an, kann Siri sofort die passenden Nährwertangaben liefern. Hat man das Bild eines unbekannten Objekts (wie eines Cricketballs) geöffnet, reicht eine kurze Frage, um detaillierte Hintergrundinformationen zu erhalten.

2. Tiefer persönlicher Kontext & App-übergreifende Aktionen

Der Assistent kann auf den persönlichen Kontext des Nutzers zugreifen. Das bedeutet: Siri AI durchsucht auf Zurruf systemübergreifend Nachrichten, E-Mails oder Fotos.

Beispiel: Der Nutzer sucht nach Fotos vom letzten Wochenende mit bestimmten Personen – Siri AI findet sie und kann darauf basierend direkt einen Vorschlag für den nächsten Tagesausflug generieren oder eine passende Antwort in einer Nachrichten-Konversation vorschlagen.

Dank erweiterter App-Aktionen kann Siri Aufgaben über mehrere Anwendungen hinweg in einem Rutsch erledigen.

3. Die neue, dedizierte Siri-App

Siri AI bekommt ein eigenes Zuhause. In einer speziellen App werden alle Interaktionen gebündelt. Nutzer können dort ältere Konversationen fortsetzen oder neue starten. Dank der iCloud-Synchronisation bleibt der gesamte Verlauf auf allen eigenen Geräten – vom iPhone bis zum Mac – privat auf dem neuesten Stand.

4. Breites Allgemeingewissen & Websuche

Wenn es um tagesaktuelle Themen geht, kombiniert Siri AI ihr tiefes Systemwissen mit dem Internet, um fundierte, kontextbezogene Antworten zu generieren – etwa bei Fragen zu historischen Orten oder komplexen Sachthemen.

Das erweiterte Ökosystem: Apple Intelligence & System-Features

Siri AI ist Teil der neuen Generation von Apple Intelligence, die mit einer datenschutzfreundlichen Architektur arbeitet. Daneben bringt das Update weitere KI-gestützte Funktionen und massive Performance-Schübe:

Image Playground & Fotos: Nutzer können per Texteingabe fotorealistische Bilder erschaffen (z. B. Astronauten auf dem Mars). In der Fotos-App erlaubt das neue Feature Spatial Reframing das nachträgliche Verbessern der Bildkomposition.

Nutzer können per Texteingabe fotorealistische Bilder erschaffen (z. B. Astronauten auf dem Mars). In der Fotos-App erlaubt das neue Feature Spatial Reframing das nachträgliche Verbessern der Bildkomposition. Drastischer Performance-Schub: Apps starten unter den 27er-Versionen bis zu 30 % schneller, Fotos laden bis zu 70 % schneller und AirDrop-Übertragungen beschleunigen sich um bis to 80 %.

Apps starten unter den 27er-Versionen bis zu 30 % schneller, Fotos laden bis zu 70 % schneller und AirDrop-Übertragungen beschleunigen sich um bis to 80 %. Neues Design „Liquid Glass“: Über einen Schieberegler in den Einstellungen lässt sich das Systemdesign von ultratransparent bis komplett eingefärbt personalisieren.

Leistungsstarke Kindersicherung

Neben der KI investiert Apple stark in die digitale Sicherheit von Familien. Mit der neuen Kindersicherung können Eltern:

Sofort altersgerechte Schutzfunktionen über einen Kinderaccount aktivieren.

aktivieren. Per Kommunikationssicherheit automatische Warnungen auslösen, wenn sensible Inhalte (wie Gewalt oder explizite Bilder) geteilt werden.

automatische Warnungen auslösen, wenn sensible Inhalte (wie Gewalt oder explizite Bilder) geteilt werden. Nutzungszeiten präzise für drei Hauptkategorien festlegen: Unterhaltung, Spiele und soziale Medien – inklusive vordefinierter Zeitfenster (z. B. für die Schulzeit).

Verfügbarkeit und wichtige Einschränkungen

Das Update bringt fantastische Funktionen, allerdings müssen Nutzer beim Start im Herbst ein paar wichtige Details beachten:

Unterstützte Geräte

Apple Intelligence und Siri AI setzen moderne Hardware voraus. Unterstützt werden unter anderem:

iPhone 15 Pro / 15 Pro Max sowie die gesamte iPhone 16-Reihe oder neuer.

iPads und Macs mit M1-Chip oder neuer (sowie das iPad mini mit A17 Pro).

Apple Watch Series 10 / Ultra 2 / SE 3 (wenn mit einem kompatiblen iPhone gekoppelt) und die Apple Vision Pro.

Der Haken für die EU und Sprachen

Wichtiger Hinweis für iOS- und iPadOS-Nutzer in Europa: Während Mac-, Apple Watch- und Apple Vision Pro-Nutzer in der EU direkt auf Siri AI zugreifen können (sofern das Gerät auf eine unterstützte Sprache eingestellt ist), wird Siri AI für das iPhone und iPad (iOS und iPadOS) in der EU zunächst nicht verfügbar sein. Hier müssen regulatorische Bedingungen weiter geprüft werden. Auch in China ist der Dienst vorerst komplett gesperrt.

Zudem startet Siri AI als Beta-Version zunächst auf Englisch. Apple hat jedoch angekündigt, die Unterstützung für weitere Sprachen (darunter Deutsch, Französisch, Italienisch und viele mehr) zügig auszuweiten. Die Entwickler-Betas starten heute, eine öffentliche Beta folgt im kommenden Monat, bevor im Herbst der finale, kostenlose Rollout ansteht. Einige rechenintensive KI-Funktionen wie die Bildgenerierung werden zudem täglichen Nutzungslimits unterliegen, die über ein iCloud+-Abonnement erweitert werden können.