Strategischer Umbau: OpenAI plant ChatGPT zur „Super-App“ auszubauen

Der US-Softwarekonzern OpenAI steht offenbar vor dem größten Umbruch seiner Geschichte. Wie die Financial Times berichtet, soll sich der KI-Chatbot ChatGPT zu einer universellen Plattform mit tief integrierten Programmierwerkzeugen und KI-Agenten entwickeln. Ziel der Umstrukturierung ist es, die Monetarisierung vor einem potenziellen Börsengang massiv voranzutreiben.

Die geplanten Änderungen markieren einen strategischen Wendepunkt für das Tech-Unternehmen. OpenAI reagiert damit auch auf den wachsenden Druck durch Konkurrenten wie Anthropic. Durch die Transformation zur sogenannten „Super-App“ möchte sich der Konzern noch stärker als unverzichtbarer Partner für die Wirtschaft positionieren. Eine offizielle Stellungnahme von OpenAI liegt aktuell noch nicht vor.

Die wichtigsten Säulen der Neuausrichtung:

Aufwertung von Codex: Das hauseigene Programmierwerkzeug soll im Zuge der Neuausrichtung eine zentrale Rolle einnehmen und deutlich leistungsfähiger werden.

Das hauseigene Programmierwerkzeug soll im Zuge der Neuausrichtung eine zentrale Rolle einnehmen und deutlich leistungsfähiger werden. Intuitivere Benutzeroberfläche: Ein umfassendes Redesign der Website und der mobilen Apps soll Nutzer gezielter zu Spezialfunktionen wie Bildgenerierung, Entwickler-Tools und Partnerdiensten (u. a. Canva und Booking.com) lenken.

Ein umfassendes Redesign der Website und der mobilen Apps soll Nutzer gezielter zu Spezialfunktionen wie Bildgenerierung, Entwickler-Tools und Partnerdiensten (u. a. Canva und Booking.com) lenken. Einführung in den kommenden Wochen: Die ersten Updates und Design-Anpassungen sollen bereits in Kürze für die breite Masse ausgerollt werden.

B2B-Geschäft als Umsatztreiber vor dem Börsengang

Die wirtschaftliche Neuausrichtung spiegelt sich bereits deutlich in den Bilanzen wider. Der Fokus verschiebt sich spürbar vom reinen Endverbrauchergeschäft hin zu lukrativen Firmenkunden.

Kennzahl Aktueller Stand Ziel / Prognose (Jahresende) Geschäftskunden (B2B) ca. 2 Millionen Kontinuierliches Wachstum Umsatzanteil B2B ca. 40 Prozent Anstieg auf 50 Prozent Wöchentlich aktive Nutzer über 900 Millionen – Zahlende Privatkunden über 50 Millionen –

Börsengang bleibt Option ohne festes Datum

Die Wachstumsinitiative dürfte auch im Hinblick auf ein baldiges IPO (Initial Public Offering) von großer Bedeutung sein. Berichten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge bereitet OpenAI im Hintergrund bereits Schritte für einen Börsengang in den USA vor.

Konzernchef Sam Altman dämpfte jedoch übertriebene Erwartungen an ein schnelles Debüt auf dem Parkett. Das Unternehmen konzentriere sich auf keinen starren Zeitplan. Man werde den Schritt an die Börse erst dann wagen, wenn der Zeitpunkt für den Konzern und seine Weiterentwicklung operativ wie strategisch absolut sinnvoll sei.