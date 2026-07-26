Google bestätigt: Pixel-11-Reihe wird teurer – Speicherpreise setzen Hardware unter Druck

Google hat offiziell bestätigt, dass die kommende Pixel-11-Familie mit höheren Verkaufspreisen auf den Markt kommen wird. Grund dafür sind vor allem die stark gestiegenen Kosten für Bauteile auf dem Weltmarkt.
Die wichtigsten Hintergründe im Überblick
- Hauptursache Arbeitsspeicher: Der Haupttreiber hinter den Preiserhöhungen liegt in der Halbleiterbranche. Die Beschaffungskosten für RAM-Module und internen Flash-Speicher sind spürbar angezogen.
- Flächendeckende Anpassung: Die Preissteigerungen betreffen nicht nur das Topmodell Pixel 11 Pro, sondern ziehen sich voraussichtlich durch die gesamte Hardware-Palette. Auch budgetorientierte Ableger wie ein künftiges Pixel 10a sowie Nachfolge-Hardware im Ökosystem bleiben nicht verschont.
- Gegenmaßnahmen für Käufer: Um die höheren Einstiegshürden abzufedern, plant Google weiterhin aggressive Trade-In-Programme für Altgeräte sowie attraktive Vorbesteller-Aktionen anzubieten.
Warum die Speicherpreise steigen
Der Markt für Arbeitsspeicher (RAM) und Flash-Speicher (NAND) steht weltweit unter starkem Nachfragedruck. Vor allem der Ausbau von KI-Infrastruktur bindet große Kapazitäten bei den Halbleiter-Herstellern, was die Einkaufspreise für Smartphone-Komponenten in die Höhe treibt. Da moderne Flaggschiff-Smartphones immer mehr On-Device-KI-Funktionen direkt auf dem Gerät verarbeiten, benötigen sie größere und schnellere Arbeitsspeicher-Glieder — was die Produktionskosten doppelt belastet.
Fazit: Wer auf das Pixel 11 oder das nächste A-Klasse-Modell spekuliert, sollte mit einem höheren Grundpreis rechnen. Ein Ausweg könnten Vorbesteller-Bündel oder die Inzahlungnahme des bisherigen Smartphones sein, um die Preissteigerung abzufedern.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.