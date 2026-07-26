Google bestätigt: Pixel-11-Reihe wird teurer – Speicherpreise setzen Hardware unter Druck

Google hat offiziell bestätigt, dass die kommende Pixel-11-Familie mit höheren Verkaufspreisen auf den Markt kommen wird. Grund dafür sind vor allem die stark gestiegenen Kosten für Bauteile auf dem Weltmarkt.

Die wichtigsten Hintergründe im Überblick

Hauptursache Arbeitsspeicher: Der Haupttreiber hinter den Preiserhöhungen liegt in der Halbleiterbranche. Die Beschaffungskosten für RAM-Module und internen Flash-Speicher sind spürbar angezogen.

Der Haupttreiber hinter den Preiserhöhungen liegt in der Halbleiterbranche. Die Beschaffungskosten für RAM-Module und internen Flash-Speicher sind spürbar angezogen. Flächendeckende Anpassung: Die Preissteigerungen betreffen nicht nur das Topmodell Pixel 11 Pro, sondern ziehen sich voraussichtlich durch die gesamte Hardware-Palette. Auch budgetorientierte Ableger wie ein künftiges Pixel 10a sowie Nachfolge-Hardware im Ökosystem bleiben nicht verschont.

Die Preissteigerungen betreffen nicht nur das Topmodell Pixel 11 Pro, sondern ziehen sich voraussichtlich durch die gesamte Hardware-Palette. Auch budgetorientierte Ableger wie ein künftiges Pixel 10a sowie Nachfolge-Hardware im Ökosystem bleiben nicht verschont. Gegenmaßnahmen für Käufer: Um die höheren Einstiegshürden abzufedern, plant Google weiterhin aggressive Trade-In-Programme für Altgeräte sowie attraktive Vorbesteller-Aktionen anzubieten.

Warum die Speicherpreise steigen

Der Markt für Arbeitsspeicher (RAM) und Flash-Speicher (NAND) steht weltweit unter starkem Nachfragedruck. Vor allem der Ausbau von KI-Infrastruktur bindet große Kapazitäten bei den Halbleiter-Herstellern, was die Einkaufspreise für Smartphone-Komponenten in die Höhe treibt. Da moderne Flaggschiff-Smartphones immer mehr On-Device-KI-Funktionen direkt auf dem Gerät verarbeiten, benötigen sie größere und schnellere Arbeitsspeicher-Glieder — was die Produktionskosten doppelt belastet.

Fazit: Wer auf das Pixel 11 oder das nächste A-Klasse-Modell spekuliert, sollte mit einem höheren Grundpreis rechnen. Ein Ausweg könnten Vorbesteller-Bündel oder die Inzahlungnahme des bisherigen Smartphones sein, um die Preissteigerung abzufedern.