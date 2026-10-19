Genaue Spezifikationen bekannt: Apple bestätigt Akkukapazität des iPhone Duo

Apple hat durch offizielle Zulassungsunterlagen und EU-Energielabel die genauen Akkukapazitäten seiner neuesten Smartphone-Generation offengelegt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem neu eingeführten iPhone Duo, dessen Energieversorgung aufgrund des flexiblen Gehäuses eine technische Besonderheit aufweist.
Das Dual-Zell-System im iPhone Duo
Das iPhone Duo nutzt konstruktionsbedingt ein zweigeteiltes System: Um die Gewichtsverteilung im faltbaren Gehäuse zu optimieren und den Platz bestmöglich auszunutzen, verbaut Apple zwei getrennte Akkuzellen. Diese kommen auf Nennkapazitäten von 2.962 mAh und 1.921 mAh, was zusammen eine Gesamtkapazität von 4.883 mAh ergibt.
Die Akkusemblement-Verteilung der iPhone 18-Reihe im Vergleich
Die Nennkapazitäten richten sich je nach Modell und regionaler Ausführung (z. B. physischer SIM-Schacht vs. reine eSIM-Variante, bei der der gewonnene Platz für etwas größere Akkuzellen genutzt wird):
- iPhone Duo: 4.883 mAh (gesammelt über die zwei Zellen mit 2.962 mAh und 1.921 mAh)
- iPhone 18 Pro: 4.288 mAh (eSIM-Variante; die Version mit physischem SIM-Tray liegt bei 4.056 mAh)
- iPhone 18 Pro Max: 5.567 mAh (eSIM-Variante; die Version mit physischem SIM-Tray liegt bei 5.391 mAh)
Effizienz und Laufzeiten
Trotz der anspruchsvollen Formfaktoren zeigt die genaue Aufschlüsselung, dass Apple im Vergleich zu den Vorgängergenerationen spürbar größere Energiespeicher unterbringen konnte. In Kombination mit dem energieeffizienten A20 Pro Chip lassen die offiziell eingereichten Daten auf hervorragende Gesamtlaufzeiten schließen.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.