Genaue Spezifikationen bekannt: Apple bestätigt Akkukapazität des iPhone Duo

Apple hat durch offizielle Zulassungsunterlagen und EU-Energielabel die genauen Akkukapazitäten seiner neuesten Smartphone-Generation offengelegt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem neu eingeführten iPhone Duo, dessen Energieversorgung aufgrund des flexiblen Gehäuses eine technische Besonderheit aufweist.

Das Dual-Zell-System im iPhone Duo

Das iPhone Duo nutzt konstruktionsbedingt ein zweigeteiltes System: Um die Gewichtsverteilung im faltbaren Gehäuse zu optimieren und den Platz bestmöglich auszunutzen, verbaut Apple zwei getrennte Akkuzellen. Diese kommen auf Nennkapazitäten von 2.962 mAh und 1.921 mAh, was zusammen eine Gesamtkapazität von 4.883 mAh ergibt.

Die Akkusemblement-Verteilung der iPhone 18-Reihe im Vergleich

Die Nennkapazitäten richten sich je nach Modell und regionaler Ausführung (z. B. physischer SIM-Schacht vs. reine eSIM-Variante, bei der der gewonnene Platz für etwas größere Akkuzellen genutzt wird):

iPhone Duo: 4.883 mAh (gesammelt über die zwei Zellen mit 2.962 mAh und 1.921 mAh)

4.883 mAh (gesammelt über die zwei Zellen mit 2.962 mAh und 1.921 mAh) iPhone 18 Pro: 4.288 mAh (eSIM-Variante; die Version mit physischem SIM-Tray liegt bei 4.056 mAh)

4.288 mAh (eSIM-Variante; die Version mit physischem SIM-Tray liegt bei 4.056 mAh) iPhone 18 Pro Max: 5.567 mAh (eSIM-Variante; die Version mit physischem SIM-Tray liegt bei 5.391 mAh)

Effizienz und Laufzeiten

Trotz der anspruchsvollen Formfaktoren zeigt die genaue Aufschlüsselung, dass Apple im Vergleich zu den Vorgängergenerationen spürbar größere Energiespeicher unterbringen konnte. In Kombination mit dem energieeffizienten A20 Pro Chip lassen die offiziell eingereichten Daten auf hervorragende Gesamtlaufzeiten schließen.